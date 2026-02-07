Daniel Băluță, despre Ciprian Ciucu: „Ca orice userist care se respectă, arată cu degetul. Un om fără caracter!”

Daniel Băluță îl pune la zid pe Ciprian Ciucu

Președintele PSD București, Daniel Băluță, a lansat un atac dur la adresa primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu, pe care îl acuză de lipsă de soluții și de comportament inadecvat în spațiul public.

Băluță susține că, în ultimele luni, edilul nu ar fi oferit răspunsuri concrete la problemele bucureștenilor și că ar fi încercat să transfere responsabilitatea către PSD, în ciuda faptului că a colaborat politic cu social-democrații la nivelul Sectorului 6. Liderul PSD afirmă că atacurile îndreptate împotriva sa ar reprezenta o formă de bullying și susține că nu va răspunde afirmațiilor pe care le consideră defăimătoare.

Daniel Băluță îl pune la zid pe Ciprian Ciucu: „Ca orice userist care se respectă, arată cu degetul!”

„Astăzi, domnul Ciucu, care, în ultimele două luni, s-a dovedit a fi nu doar un amator lipsit de soluții, care nu a făcut altceva decât să îi inducă în eroare pe bucureșteni în legătură cu profesionalismul său, a trecut la un alt nivel… cel al mitocăniei. Frustrat de lipsa completă de soluții, sufocat de lacrimi și suspine, domnul Ciucu s-a gândit că este bine să treacă la bullying. Ca orice userist care se respectă, arată cu degetul către PSD, partidul alături de care a câștigat alegerile în Sectorul 6 și alături de care are majoritate politică în Sectorul 6", a scris Daniel Băluță pe Facebook.

În același mesaj, acesta a declarat că va continua să susțină măsuri pentru ca bucureștenii să nu plătească apă caldă și căldură atunci când acestea nu sunt furnizate la standardele contractuale și că va sprijini în continuare proiecte de infrastructură, inclusiv dezvoltarea rețelei de metrou și modernizarea infrastructurii medicale și educaționale.

Daniel Băluță, către Ciprian Ciucu: „Sunteți un om fără caracter!”

„Din respect pentru mama, soția și fiica dumnealui, nu voi comenta afirmațiile defăimătoare la adresa mea, afirmații caracteristice unui om slab și fără caracter. Vreau doar să îi asigur pe bucureșteni, fără echivoc, că nu voi ceda! Voi continua să lupt pentru a face dreptate! Voi face tot ceea ce este omenește posibil ca nimeni să nu plătească pentru apă caldă și căldură dacă acestea nu sunt livrate la standarde contractuale. Voi continua să-i apăr pe cei vulnerabili, tineri, oameni activi și vârstnici, și, domnule Ciucu, voi continua să construiesc metrou, să dezvolt infrastructura rutieră, medicală și educațională.

Domnule Ciucu, dacă puteți (și, sincer, pare că nu puteți), încercați să faceți același lucru, să dovediți că sunteți așa cum v-ați prezentat în campanie. Pentru "prestația" de astăzi, vă pot spune doar atât, domnule Ciucu: Domnule Ciucu, apucați-vă, odată și odată, de treabă! Lăsați la o parte scuzele, cereți ajutor pentru lucruri serioase și fiți convins că îl veți primi! Prin țevi nu circulă nici politica și nici lacrimile dumneavoastră de crocodil. Aveți apucături de baron, domnule Ciucu! Și nu orice baron. Baronul Münchhausen! Închei prin a vă ura succes și minte limpede!", a încheiat Băluță.