Ion Cristoiu îl contrazice pe Nicușor Dan pe tema relației României cu SUA

Sursă: realitatea.net

Ion Cristoiu demască minciunile lui Nicușor Dan despre relația României cu SUA. Analistul Realitatea PLUS susține că afirmația președintelui României, potrivit căreia americanii și-au schimbat atitudinea față de țara noastră, este falsă. Totodată, Ion Cristoiu a spus că Nicușor Dan a mințit și când a spus că relația cu Washingtonul este perfectă.

Cristoiu: Minciunile lui Nicușor Dan despre relația România-SUA

„Una dintre acestea este afirmația că după vizită s-a produs așa o îmbunătățire, o schimbare a americanilor față de România. Cel care ne-a spus asta a fost însuși Nicușor Dan.

Nicușor Dan și-a făcut un obiectiv din a susține până la această vizită că relația este perfectă. Același personaj ne-a susținut și ne-a pisat la cap cu telefonul pe care l-a dat Trump și cu alte gesturi, că ceea ce adversarii lui consideră ca fiind o neîncredere, o răcire a relațiilor dintre România și Statele Unite ale Americii, nu sunt adevărate și a spus că totul e bine.

Păi dacă totul e bine până acum, cum de dintr-o dată poți să spui că s-a schimbat? Deci când a mințit Nicușor Dan? Când spunea că nu e nicio problemă sau acum când spune că în urma vizitei s-a schimbat?

Lazurcă a zis și el, a avut posibilitatea să constate efectele pozitive ale prezenței președintelui Dan la acest eveniment. Deci este o contradicție. Când a mințit? Înainte sau acum? După părerea mea, el a mințit înainte pentru că relațiile erau încordate și a mințit și acum pentru că nu a schimbat cu nimic această vizită, neîncrederea americanilor față de noi”, a declarat Ion Cristoiu.