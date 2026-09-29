Putin mărește din nou efectivele armatei ruse. Încă 15.500 de militari, printr-un nou decret

Vladimir Putin a aprobat o nouă creștere a efectivelor Forțelor Armate ale Rusiei. Printr-un decret semnat pe 28 septembrie 2026, președintele rus a stabilit noua structură de personal a armatei la 2.441.630 de persoane, dintre care 1.550.500 sunt militari.
Față de nivelul stabilit anterior, numărul militarilor din cadrul forțelor armate ruse crește cu 15.500 de persoane. Decretul intră în vigoare începând chiar din ziua semnării.
Armata Rusiei ajunge la 1,55 milioane de militari
Potrivit noului decret prezidențial, efectivele totale ale Forțelor Armate ale Federației Ruse sunt stabilite la 2.441.630 de persoane. Dintre acestea, 1.550.500 reprezintă personal militar.
Anterior, efectivele erau stabilite la 2.426.130 de persoane, dintre care 1.535.000 de militari. Prin urmare, noua decizie aduce o creștere de 15.500 de militari.
Guvernul rus trebuie, de asemenea, să prevadă fondurile necesare în bugetul federal pentru aplicarea noilor prevederi privind efectivele armatei.
Este a patra majorare a efectivelor armatei ruse în 2026
Decizia anunțată pe 28 septembrie reprezintă a patra majorare a efectivelor armatei ruse de la începutul anului 2026.
Creșterile precedente au fost aprobate în martie, iunie și iulie. În urma acestor modificări succesive, efectivul militar prevăzut în structura armatei ruse a crescut cu 47.860 de persoane față de nivelul din martie, de la 1.502.640 la 1.550.500 de militari.
Cea mai importantă majorare anterioară a avut loc în iulie, când Vladimir Putin a crescut efectivele totale cu 27.000 de persoane, dintre care 25.000 de militari. La acel moment, decretul prevedea crearea unor unități de construcții militare.
Ce prevede noul decret semnat de Putin
Documentul prezidențial stabilește trei elemente principale:
efectivele totale ale Forțelor Armate ale Rusiei: 2.441.630 de persoane;
numărul militarilor: 1.550.500;
alocarea fondurilor necesare de la bugetul federal pentru aplicarea măsurii.
Noul decret îl înlocuiește pe cel anterior, care stabilise efectivele la 2.426.130 de persoane, dintre care 1.535.000 de militari.
Creșterea efectivelor are loc în timpul războiului din Ucraina
Noua majorare a efectivelor armatei ruse are loc în contextul în care războiul din Ucraina continuă.
Decretul nu oferă, în textul său, o explicație privind motivele concrete pentru care au fost suplimentate cele 15.500 de poziții militare. Documentul se referă la stabilirea efectivelor și la asigurarea finanțării necesare.
Prin urmare, creșterea efectivelor prevăzute în acte nu trebuie confundată automat cu o anunțare a unei noi mobilizări. Decretul stabilește numărul de posturi/efective ale forțelor armate, fără să anunțe în text o nouă mobilizare a populației.
Cât a crescut armata rusă în 2026
Seria de majorări aprobate în acest an arată o creștere succesivă a efectivelor militare stabilite prin decrete prezidențiale.
În martie 2026, efectivul militar era stabilit la 1.502.640 de persoane. În iunie, acesta a crescut la 1.510.000, iar în iulie la 1.535.000. Prin noul decret din 28 septembrie, cifra ajunge la 1.550.500 de militari.
Astfel, în raport cu nivelul stabilit în martie, numărul militarilor prevăzuți în structura armatei ruse a crescut cu 47.860 de persoane.
Pe scurt
Vladimir Putin a mărit din nou efectivele armatei ruse, prin decretul semnat la 28 septembrie 2026. Noua structură prevede 2.441.630 de persoane în Forțele Armate ale Rusiei, dintre care 1.550.500 de militari, cu 15.500 de militari mai mult decât în structura precedentă.
Decizia reprezintă a patra majorare a efectivelor armatei ruse în 2026.