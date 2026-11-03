Șase din zece medici rezidenți spun că au nevoie de cursuri de comunicare cu pacienții

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 3 nov. 2026, 09:30

Aproximativ 60% dintre medicii rezidenți care au participat la un studiu național realizat de Colegiul Medicilor din România (CMR) declară că au o nevoie ridicată sau foarte ridicată de pregătire suplimentară în comunicarea cu pacienții și aparținătorii. Nevoia de formare crește pe măsură ce medicii acumulează experiență clinică, potrivit cercetării desfășurate în 2026.

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