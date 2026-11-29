ANM a emis trei avertizări meteorologice Cod Galben valabile până pe 2 decembrie. Temperaturile minime vor coborî până la -18 grade, iar vântul va atinge rafale de 70 km/h în mai multe regiuni.
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o serie de trei atenționări meteorologice Cod Galben. Cele mai afectate zone sunt Transilvania, Moldova, Maramureș, Oltenia, Muntenia și Dobrogea continentală.
Cea mai extinsă avertizare este valabilă în intervalul 29 noiembrie, ora 10:00 – 2 decembrie, ora 10:00. În aceste regiuni, vremea devine deosebit de rece, cu ger local în noaptea de 29 spre 30 noiembrie și extins în nopțile următoare. Temperaturile minime se vor încadra, în general, între -18 și -10 grade Celsius.
În sud, est și local în centrul țării, valorile termice vor rămâne preponderent negative chiar și pe parcursul zilelor, cu maxime cuprinse între -7 și 1 grad Celsius, anunță ANM.
Vânt puternic și vizibilitate redusă
Alte două avertizări vizează intensificări ale vântului. Duminică, 29 noiembrie, în intervalul 10:00 – 20:00, în sudul Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei, vântul va sufla cu viteze la rafală de 50 – 70 km/h. Acestea vor viscoli stratul de zăpadă depus, determinând reducerea semnificativă a vizibilității.
Tot de sâmbătă, până duminică, la ora 10:00, o altă avertizare cod galben anunță că vântul va rămâne puternic pe litoral, unde rafalele vor atinge 50 – 70 km/h. Meteorologii precizează că intensificări de 40 – 45 km/h se vor mai semnala temporar în sud-est și în noaptea de 29/30 noiembrie.
Recomandări pentru șoferi
Autoritățile și poliția rutieră recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență sporită și să își adapteze permanent viteza la condițiile de carosabil alunecos sau acoperit cu zăpadă. Se recomandă ca șoferii să nu plece la drum fără autovehicule echipate complet pentru iarnă, inclusiv anvelope de iarnă conforme, lichid de parbriz rezistent la temperaturi scăzute și instalație de încălzire eficientă.
Șoferii trebuie să asigure spațiu de manevră și să acorde prioritate utilajelor de deszăpezire care împrăștie material antiderapant. Pentru informații în timp real privind starea drumurilor naționale și a autostrăzilor, șoferii pot apela dispeceratul CNAIR la numărul 021/9360.