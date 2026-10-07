Bărbat din Călui reținut pentru încălcarea ordinului de protecție

Polițiștii au reținut pentru 24 de ore un bărbat din Călui, acuzat că a încălcat un ordin de protecție emis după o sesizare pentru agresiune fizică.
Un bărbat în vârstă de 64 de ani, din comuna Călui, a fost reținut pe 6 octombrie pentru 24 de ore. Măsura a fost dispusă de polițiștii Secției nr. 1 Poliție Rurală Bobicești, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Balș, după ce bărbatul ar fi încălcat un ordin de protecție provizoriu.
Investigația a pornit în 3 octombrie, când o femeie de 61 de ani, tot din comuna Călui, l-a sesizat pe partenerul său că ar fi fost agresată fizic în timpul unui conflict verbal. În urma evaluării riscului, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu și au deschis un dosar penal pentru violență în familie.
Pe 5 octombrie, anchetatorii au fost informați că bărbatul s-ar fi deplasat la locuința femeii și i-ar fi adresat injurii. În consecință, a fost deschis un al doilea dosar penal, pentru încălcarea ordinului de protecție provizoriu.
În prezent, bărbatul se află în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă și urmează să fie prezentat procurorilor pentru stabilirea măsurilor legale aplicabile. Poliția precizează că încălcarea măsurilor dispuse printr-un ordin de protecție constituie infracțiune și recomandă apelarea numărului 112 în caz de pericol.