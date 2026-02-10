Caz șocant la Cluj: Băiat de 14 ani, arestat după ce a amenințat un adolescent cu sticla și cuțitul pentru a-l jefui

Băiat de 14 ani, arestat după ce a amenințat un adolescent cu sticla și cuțitul pentru a-l jefui

Un minor în vârstă de 14 ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a încercat să jefuiască, alături de fratele său, un adolescent de 17 ani, pe o stradă din Cluj-Napoca.

Procurorii au anunțat marți că au propus luarea măsurii preventive față de băiat, acesta fiind cercetat pentru tentativă de tâlhărie calificată. Potrivit anchetatorilor, incidentul a avut loc la data de 1 februarie 2026, în jurul orei 18, la intersecția străzilor Horea și Cloșca, din municipiul Cluj-Napoca.

„În esenţă, în sarcina inculpatului, minor în vârstă de 14 ani, s-a reţinut că, în data de 01.02.2026, în jurul orei 18, împreună cu fratele său, în vârstă de 13 ani, aflându-se la intersecţia străzilor Horea cu Cloşca din municipiul Cluj-Napoca, prin întrebuinţarea unor acţiuni violente constând în adresarea de ameninţări cu lovirea cu o sticlă ori folosirea unui cuţit, precum şi prin limitarea libertăţii de mişcare şi efectuarea unui control corporal asupra persoanei vătămate, în vârstă de 17 ani, au încercat să o determine pe aceasta să le remită bani şi bunuri de valoare, rezoluţia infracţională nefiind materializată ca urmare a faptului că victima s-a aflat în imposibilitatea obiectivă de a da curs solicitării coautorilor”, au afirmat procurorii.

Anchetatorii au mai precizat că minorul de 14 ani nu este înscris la nicio unitate de învățământ.

„La formularea propunerii, procurorul de caz a avut în vedere faptul că luarea măsurii arestării preventive faţă de inculpat nu constituie o măsură disproporţionată atât prin raportare la gravitatea ridicată a infracţiunii comise, fapta fiind comisă pe timp de noapte, într-un loc public, împreună cu un coautor în vârstă de 13 ani şi prin folosirea unei arme, cât şi la circumstanţele personale ale inculpatului, persoană care nu urmează cursurile unei unităţi de învăţământ şi care dă dovadă de perseverenţă infracţională”, a precizat sursa citată.

Băiatul a fost prezentat în fața Judecătoriei Cluj-Napoca, care a decis arestarea sa preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. Ancheta în acest caz continuă, autoritățile urmând să stabilească toate împrejurările în care s-a produs incidentul și gradul de implicare al fiecărei persoane.