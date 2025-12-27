Crima din Teleorman: suspectul care și-a omorât bunicul în Ajunul Crăciunului, arestat preventiv
Crima din Teleorman: suspectul care și-a omorât bunicul în Ajunul Crăciunului, arestat preventiv
Bărbatul a fost arestat preventiv
Bărbatul acuzat că și-a ucis bunicul în noaptea de Ajun a fost arestat preventiv, după ce judecătorii din Teleorman au admis solicitarea procurorilor. Tribunalul Teleorman a dispus, sâmbătă, emiterea unui mandat de arestare preventivă pe numele lui Caesar Andrei Barbu, în vârstă de 32 de ani.
Fapta s-a petrecut în noaptea de 24 spre 25 decembrie, într-o locuință din municipiul Turnu Măgurele. Potrivit anchetatorilor, victima, un bărbat de 86 de ani, a fost ucisă cu o violență extremă, procurorii stabilind că omorul a fost comis prin cruzimi.
După comiterea crimei, suspectul a fugit de la locul faptei, fiind găsit ulterior de polițiști pe un câmp din zonă. La audieri, acesta și-a recunoscut fapta, potrivit surselor judiciare.
Bătrânul a fost descoperit fără viață în dimineața zilei de Crăciun, de un vecin care îl ajuta în mod constant. Examinarea preliminară a arătat că victima prezenta leziuni grave la nivelul capului.
Inculpatul a fost asistat de un avocat din oficiu pe parcursul procedurilor judiciare și urmează să fie cercetat în continuare sub acuzația de omor calificat.
Citește și:
- 20:54 - Viktor Orbán, mesaj dur pentru Volodimir Zelenski: „La maghiari nu funcţionează asemenea metode”
- 19:53 - Aglomerație la munte de Ziua Femeii: până când vor rămâne deschise pârtiile
- 19:00 - Cristi Chivu intră în istorie cu Inter Milano. Derby-ul cu AC Milan ar putea genera peste 8,7 milioane de euro
- 18:30 - Donald Trump anunță o coaliție militară internațională împotriva cartelurilor. 17 state s-au alăturat inițiativei
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Olt și pe Google News