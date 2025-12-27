Crima din Teleorman: suspectul care și-a omorât bunicul în Ajunul Crăciunului, arestat preventiv

Bărbatul a fost arestat preventiv

Bărbatul acuzat că și-a ucis bunicul în noaptea de Ajun a fost arestat preventiv, după ce judecătorii din Teleorman au admis solicitarea procurorilor. Tribunalul Teleorman a dispus, sâmbătă, emiterea unui mandat de arestare preventivă pe numele lui Caesar Andrei Barbu, în vârstă de 32 de ani.

Fapta s-a petrecut în noaptea de 24 spre 25 decembrie, într-o locuință din municipiul Turnu Măgurele. Potrivit anchetatorilor, victima, un bărbat de 86 de ani, a fost ucisă cu o violență extremă, procurorii stabilind că omorul a fost comis prin cruzimi.

După comiterea crimei, suspectul a fugit de la locul faptei, fiind găsit ulterior de polițiști pe un câmp din zonă. La audieri, acesta și-a recunoscut fapta, potrivit surselor judiciare.

Bătrânul a fost descoperit fără viață în dimineața zilei de Crăciun, de un vecin care îl ajuta în mod constant. Examinarea preliminară a arătat că victima prezenta leziuni grave la nivelul capului.

Inculpatul a fost asistat de un avocat din oficiu pe parcursul procedurilor judiciare și urmează să fie cercetat în continuare sub acuzația de omor calificat.