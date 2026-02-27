Explozie într-o locuinţă din Olt din cauza unui boiler. Un bătrân a ajuns la spital cu arsuri
Un bărbat în vârstă de 76 de ani, din comuna Brebeni, județul Olt, a fost rănit, joi, după ce boilerul alimentat cu o butelie de gaz a explodat în locuinţa sa.
La faţa locului au intervenit pompierii Detașamentului Slatina, cu o autospecială de stingere, un echipaj SMURD și o autospecială CBRN, destinată intervențiilor în cazuri chimice, biologice, radiologice sau nucleare. De asemenea, a fost prezent și un echipaj cu medic din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Olt.
„În urma exploziei, un bărbat în vârstă de 76 de ani a suferit arsuri la membrele inferioare și superioare, fiind transportat la UPU Slatina, conștient și cooperant”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Olt, Alin Băsăşteanu.
Potrivit oficialului, deflagrația a afectat geamul și ușa băii, însă celelalte încăperi ale locuinței nu au fost distruse.
