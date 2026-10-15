Navă lovită de o dronă în Marea Neagră, în apropiere de Sulina
Navă lovită de dronă
O navă comercială sub pavilionul Insulelor Comore a fost lovită de o dronă în Marea Neagră, lângă Sulina. Incendiul de la bord a mobilizat echipele de salvare.
O navă comercială aflată sub pavilionul Insulelor Comore a fost lovită de o dronă în apele teritoriale ale României, în apropiere de Sulina. În urma impactului, la bordul vasului Yara J a izbucnit un incendiu. Echipajele de intervenție au fost mobilizate pentru gestionarea incidentului, iar marinarii au fost salvați, potrivit informațiilor disponibile.
Incident naval în Marea Neagră, în apropiere de Sulina
O navă comercială care transporta cărbune către Ucraina a fost lovită de o dronă în Marea Neagră, în apele teritoriale românești. Incidentul s-a produs în zona orașului Sulina, la aproximativ 8-10 mile marine sud-est de digul localității.
Potrivit informațiilor transmise prin radiotelefon către Căpitănia Sulina, echipajul navei Yara J a raportat că vasul a fost lovit de o dronă, iar explozia care a urmat a provocat un incendiu la bord.
Conform datelor comunicate după incident, toți membrii echipajului au fost salvați și se aflau în siguranță. În zonă au fost mobilizate echipe de intervenție pentru operațiunile de salvare și monitorizarea navei afectate.
ARSVOM, intervenție pentru salvarea echipajului navei Yara J
Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) a trimis o ambarcațiune în zona Sulina, la solicitarea Centrului Maritim de Coordonare (MRCC), pentru a participa la misiunea de salvare.
Solicitarea de intervenție a fost înregistrată miercuri, 14 octombrie 2026, la ora 20:25, pentru nava Yara J, care naviga sub pavilionul Insulelor Comore.
La operațiunile din apropierea litoralului românesc a participat și nava de căutare și salvare Apollo.
Adrian Mihălcioiu, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor, a declarat că nava Yara J ar fi fost ținta unor atacuri în rada Sulina. Potrivit acestuia, membrii echipajului sunt cetățeni sirieni.
Radu Miruță cere consolidarea securității în Marea Neagră
Incidentul naval readuce în atenție riscurile de securitate din regiunea Mării Negre, pe fondul tensiunilor militare și al incidentelor care implică drone în apropierea teritoriilor statelor riverane.
Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat că două drone au pătruns în spațiul aerian al României și au rămas acolo aproximativ șapte minute. Potrivit acestuia, radarele Ministerului Apărării Naționale nu au identificat traiectoria uneia dintre drone către nava comercială.
În acest context, oficialul român a susținut necesitatea înființării unui comandament militar comun al statelor NATO riverane Mării Negre, pentru îmbunătățirea coordonării și consolidarea măsurilor de securitate.
Miruță a precizat că a discutat cu ministrul Apărării din Bulgaria despre posibilitatea transmiterii unei scrisori comune către conducerea NATO, prin care cele două state să susțină crearea unui astfel de comandament.
Incidentul din apropiere de Sulina are loc la câteva zile după ce alte două nave comerciale au fost lovite de drone în apele teritoriale ale Bulgariei, potrivit informațiilor publicate de sursa citată.
Situația din Marea Neagră rămâne un subiect major de securitate regională, iar incidentele care implică nave comerciale și drone ridică noi semne de întrebare privind protecția traficului maritim și cooperarea dintre statele riverane.
Urmărește știrile Realitatea de Olt și pe Google News