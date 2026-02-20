Patriarhia Română cheamă credincioșii la rugăciune pentru pace, la patru ani de la începutul războiului din Ucraina

Patriarhia Română cheamă credincioșii la rugăciune pentru pace

Duminică, în toate lăcașurile de cult ale Patriarhia Română vor fi rostite rugăciuni speciale pentru pace, la împlinirea a patru ani de la declanșarea războiului din Ucraina, potrivit Agerpres.

Conform informațiilor transmise de Agenția Basilica a Patriarhiei Române, preoții ortodocși români din țară și din diaspora se vor ruga în toate bisericile de mir, în paraclisele și mănăstirile ortodoxe, precum și în capelele spitalelor și centrelor sociale.

Rugăciunile vor fi dedicate încetării conflictului, schimbării inimilor înclinate spre război și sprijinirii tuturor celor afectați de violențe, inclusiv răniți, refugiați și familiile acestora.

În cadrul slujbelor va fi rostită Rugăciunea pentru pace, aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, iar la ecteniile din timpul Sfintei Liturghii vor fi incluse cereri speciale pentru pace și bună înțelegere între popoare.

Această inițiativă face parte din eforturile constante ale Biserica Ortodoxă Română de a promova dialogul, solidaritatea și reconcilierea în contextul conflictelor armate.

Ultima parte a Rugăciunii pentru pace subliniază importanța armoniei dintre oameni și națiuni, îndemnând la iubire, înțelegere și lucrare comună pentru binele întregii lumi.

Prin aceste momente de rugăciune, Patriarhia Română își exprimă solidaritatea cu victimele războiului și reafirmă rolul spiritual al Bisericii în susținerea păcii și a demnității umane.