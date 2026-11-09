Pensii și salarii înghețate până în vara lui 2027? Traian Băsescu avertizează: Guvernul trebuie să fie prudent
Pensii și salarii
Traian Băsescu avertizează că indexarea pensiilor și majorarea salariului minim ar trebui amânate până la jumătatea anului 2027.
Vești care îi pot îngrijora pe pensionari și pe angajații din România. Majorarea salariului minim și indexarea pensiilor ar putea fi amânate până la jumătatea anului 2027, în contextul dificultăților bugetare cu care se confruntă statul. Fostul președinte Traian Băsescu consideră că Guvernul ar trebui să evite, pentru moment, noi creșteri de cheltuieli și să analizeze mai întâi situația încasărilor și a plăților bugetare. Acesta avertizează că România riscă să aibă probleme inclusiv cu finanțarea de pe piețele externe.
Traian Băsescu: Indexarea pensiilor și majorarea salariului minim ar trebui amânate
Fostul președinte Traian Băsescu le transmite un avertisment guvernanților în privința eventualelor majorări de venituri programate pentru perioada următoare. În opinia sa, autoritățile ar trebui să aștepte până la jumătatea anului viitor înainte de a lua o decizie privind indexarea pensiilor și creșterea salariului minim.
Declarațiile au fost făcute într-o intervenție la România TV, în contextul discuțiilor despre situația economică a țării și pregătirea bugetului de stat.
Băsescu consideră că o eventuală majorare a veniturilor populației trebuie susținută de resurse financiare reale, nu de noi împrumuturi care ar putea pune presiune suplimentară asupra bugetului.
„Prudent ar fi să se abțină de la creșteri de salariu minim și indexări de pensii, măcar până la jumătatea anului”, a declarat fostul șef al statului.
Acesta a precizat că nu contestă necesitatea indexării pensiilor, însă consideră că momentul aplicării unei asemenea măsuri trebuie stabilit în funcție de evoluția finanțelor publice.
De ce ar putea fi amânate majorările pensiilor și salariilor
Potrivit lui Traian Băsescu, Guvernul trebuie să urmărească atent raportul dintre veniturile încasate la buget și cheltuielile pe care statul trebuie să le suporte.
Fostul președinte consideră că prima parte a anului 2027 va oferi o imagine mai clară asupra situației financiare și asupra posibilităților reale de majorare a veniturilor populației.
În opinia sa, indexarea pensiilor rămâne o măsură necesară, dar trebuie realizată numai după ce autoritățile se asigură că există suficiente resurse pentru susținerea acesteia.
„Guvernul ar trebui să vadă cum îi merg încasările raportat la cheltuieli și, pe urmă, să facă indexarea pensiilor, indexarea absolut necesară”, a explicat Traian Băsescu.
Astfel, pensionarii și salariații ar putea fi nevoiți să aștepte până în vara anului 2027 pentru a afla dacă statul își permite noi creșteri ale veniturilor.
Avertisment privind plata pensiilor și salariilor. Ce risc vede Traian Băsescu
Fostul președinte a atras atenția și asupra unui posibil scenariu economic dificil: pierderea capacității României de a se împrumuta de pe piețele financiare internaționale.
În opinia sa, dacă autoritățile nu gestionează cu atenție cheltuielile publice și continuă să aprobe majorări fără o acoperire financiară solidă, situația bugetară s-ar putea deteriora.
Traian Băsescu a avertizat că România ar putea ajunge într-un punct în care finanțarea cheltuielilor curente să devină extrem de dificilă.
„Riscul este să nu se mai poată împrumuta de pe piețele externe și atunci să nu mai plătească deloc nici pensii, nici salarii”, a declarat fostul președinte.
Mesajul său este că stabilitatea financiară a statului trebuie să reprezinte o prioritate, iar deciziile privind veniturile populației trebuie luate în funcție de posibilitățile reale ale bugetului.
Traian Băsescu nu susține adoptarea bugetului prin asumarea răspunderii
Fostul președinte a comentat și posibilitatea ca Executivul să adopte bugetul de stat prin procedura asumării răspunderii în Parlament.
Traian Băsescu nu consideră că aceasta este cea mai potrivită soluție și susține că proiectul bugetar ar trebui dezbătut în Legislativ.
În opinia sa, dezbaterea parlamentară ar reprezenta o oportunitate pentru miniștri de a explica modul în care sunt distribuiți banii publici și motivele pentru care anumite domenii nu pot primi toate fondurile solicitate.
Fostul șef al statului consideră că fiecare minister ar trebui să justifice alocările bugetare, astfel încât parlamentarii și populația să înțeleagă mai bine constrângerile financiare ale României.
Prin urmare, discuțiile despre bugetul pentru anul 2027 vor fi esențiale atât pentru stabilirea priorităților Guvernului, cât și pentru clarificarea perspectivelor privind pensiile, salariile și celelalte venituri ale populației.
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