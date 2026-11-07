Femeie înjunghiată de soț pe o stradă din Caracal
Un caz grav de violență domestică în Caracal
O femeie de 34 de ani a fost înjunghiată în Caracal de soțul militar. Bărbatul avea ordin de protecție emis după ce victima reclamase amenințări.
Un caz grav de violență domestică s-a petrecut în municipiul Caracal, județul Olt. O femeie în vârstă de 34 de ani a fost înjunghiată pe stradă de soțul său, un bărbat de 44 de ani, care este cadru militar. Cei doi se aflau în proces de divorț, iar împotriva bărbatului fusese emis anterior un ordin de protecție, după ce femeia reclamase că ar fi fost amenințată cu acte de violență.
Incidentul s-a produs vineri seară, 6 noiembrie, în jurul orei 18:20, la intersecția străzilor Mărului și Rahovei din Caracal. După atac, bărbatul a părăsit locul faptei, însă polițiștii au mobilizat toate echipajele disponibile și au reușit să îl identifice și să îl prindă într-un timp scurt.
Victima a fost transportată la spital pentru a primi îngrijiri medicale, în timp ce suspectul a fost dus în custodia poliției pentru continuarea cercetărilor.
Femeia avea ordin de protecție împotriva soțului militar
Cazul este cu atât mai grav cu cât femeia apelase la ajutorul poliției cu aproximativ o lună înainte de atac. Pe 4 octombrie 2026, aceasta a sesizat Poliția Municipiului Caracal, reclamând că soțul său ar fi venit la domiciliul ei și ar fi amenințat-o cu acte de violență.
În urma evaluării riscului, polițiștii au constatat existența unui pericol iminent și au emis un ordin de protecție provizoriu.
Ulterior, pe 8 octombrie, instanța a dispus emiterea unui ordin de protecție pentru o perioadă de două luni. Măsura nu a inclus însă monitorizarea electronică a bărbatului.
Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Olt, femeia a refuzat montarea unui dispozitiv electronic de supraveghere.
Victima își retrăsese plângerea pentru amenințare cu doar câteva zile înainte
Un alt detaliu important al anchetei este legat de evoluția dosarului penal deschis după amenințările reclamate de femeie.
Pe 2 noiembrie 2026, aceasta s-a prezentat la sediul Poliției Municipiului Caracal și și-a retras plângerea formulată anterior împotriva soțului său pentru infracțiunea de amenințare.
La numai câteva zile distanță, femeia a ajuns din nou victima unui episod violent, de această dată fiind înjunghiată în plină stradă.
Polițiștii au demarat cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs atacul și pentru a dispune măsurile legale care se impun.
Ancheta, preluată de procurorii militari
Având în vedere că bărbatul suspectat de comiterea agresiunii este cadru militar, cazul a intrat și în atenția procurorilor militari.
Anchetatorii urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs incidentul, precum și responsabilitățile penale ale persoanei cercetate.
Între timp, victima a primit îngrijiri medicale la spital, iar cercetările continuă pentru clarificarea întregii situații.
Cazul readuce în atenție problema violenței domestice și dificultățile întâmpinate de autorități în prevenirea agresiunilor, inclusiv atunci când există deja sesizări și ordine de protecție emise în favoarea victimelor.
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