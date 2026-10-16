Piața muncii din România, tot mai aglomerată: 65 de candidați concurează pentru un singur job
Piața muncii din România
Concurența pentru locurile de muncă din România crește. Peste 10 milioane de aplicări au fost înregistrate în primele nouă luni din 2026. Retailul conduce la numărul de posturi disponibile.
Piața muncii din România devine tot mai competitivă, iar găsirea unui loc de muncă este o provocare pentru tot mai mulți candidați. În primele nouă luni din 2026, fiecare post a atras, în medie, cel puțin 65 de candidaturi, în timp ce numărul total al aplicărilor a depășit 10 milioane. În ciuda concurenței ridicate, companiile continuă să recruteze, însă sunt mai prudente în privința extinderii echipelor, pe fondul incertitudinii economice.
Peste 10 milioane de aplicări pentru locuri de muncă în 2026
Datele privind recrutarea arată o creștere semnificativă a interesului românilor pentru schimbarea locului de muncă sau găsirea unui nou post. În primele trei trimestre ale anului, numărul aplicărilor a fost cu aproape 30% mai mare față de perioada similară din 2025, atingând cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu.
În același timp, angajatorii își planifică mai atent recrutările. Deși există în continuare oferte de angajare, companiile analizează cu mai multă prudență nevoile de personal și perspectivele economice.
Concurența ridicată înseamnă că persoanele aflate în căutarea unui job trebuie să acorde mai multă atenție experienței profesionale, competențelor și modului în care își prezintă candidatura.
Retailul, domeniul cu cele mai multe locuri de muncă disponibile
Retailul s-a aflat pe primul loc în clasamentul domeniilor cu cele mai multe posturi publicate în primele nouă luni ale anului. Peste 35.000 de locuri de muncă au fost disponibile în acest sector, care continuă să reprezinte o sursă importantă de oportunități pentru candidați.
Printre domeniile în care s-au găsit numeroase oferte de angajare s-au numărat:
Retailul – unul dintre principalele sectoare care recrutează personal;
Serviciile – un domeniu cu oportunități pentru diferite categorii de candidați;
Industria alimentară – un sector în care companiile continuă să caute angajați;
Producția – cu posturi pentru persoane cu diferite niveluri de pregătire;
Transporturile – un domeniu care oferă oportunități în funcție de calificare și experiență.
Pentru persoanele care își caută un loc de muncă, aceste sectoare pot reprezenta puncte de plecare în identificarea unor posturi potrivite. Totuși, existența unui număr mare de oferte nu garantează automat obținerea unui job, deoarece șansele depind de cerințele angajatorilor și de profilul fiecărui candidat.
București, Cluj-Napoca și Brașov, printre orașele cu cele mai multe oportunități
La nivel regional, Bucureștiul, Cluj-Napoca și Brașovul s-au numărat printre orașele cu cele mai multe oportunități de angajare.
Aceste centre economice atrag companii din mai multe domenii, ceea ce contribuie la diversitatea ofertelor disponibile. Candidații pot găsi posturi în retail, servicii, producție sau transporturi, în funcție de cerințele pieței locale.
Pentru cei care nu găsesc o ofertă potrivită în localitatea de domiciliu, căutarea în orașele apropiate sau pentru posturi care permit munca la distanță poate extinde opțiunile disponibile.
Tinerii și persoanele cu vârste între 25 și 35 de ani, activi în căutarea unui job
Datele privind aplicările arată că persoanele cu vârste între 25 și 35 de ani au fost cele mai active în căutarea unui loc de muncă, cu peste patru milioane de candidaturi înregistrate în ultimul an.
Următorul grup important a fost reprezentat de persoanele cu vârste de până la 24 de ani, care caută oportunități la începutul carierei sau încearcă să își schimbe direcția profesională.
Aceste tendințe arată că interesul pentru angajare nu se limitează la persoanele fără experiență. Și candidații care au deja un loc de muncă pot căuta alternative, fie pentru un salariu mai bun, fie pentru condiții de lucru mai avantajoase sau perspective profesionale mai bune.
Cum își pot crește candidații șansele de angajare
Într-o piață a muncii în care zeci de persoane pot concura pentru același post, pregătirea candidaturii devine esențială.
Printre măsurile utile se numără actualizarea CV-ului în funcție de cerințele postului, evidențierea competențelor relevante și aplicarea la oferte care corespund experienței și calificărilor deținute.
De asemenea, candidații pot lua în considerare domenii conexe celui în care au lucrat până acum, mai ales dacă dețin competențe transferabile. Pentru unele posturi, disponibilitatea de a învăța și de a urma cursuri de calificare poate deschide noi oportunități.
Piața muncii din România rămâne activă, dar mai competitivă. Retailul, serviciile, industria alimentară, producția și transporturile se numără printre domeniile în care au fost publicate numeroase locuri de muncă, în timp ce candidații trebuie să fie tot mai bine pregătiți pentru a se diferenția în procesul de recrutare.
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