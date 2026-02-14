Satul Olimpic a rămas fără prezervative. 10.000 de bucăți, epuizate în doar trei zile
Satul Olimpic a rămas fără prezervative. 10.000 de bucăți, epuizate în doar trei zile
Situație neașteptată la Jocurile Olimpice de Iarnă din Italia
Situație neașteptată la Jocurile Olimpice de Iarnă din Italia: cele 10.000 de prezervative distribuite sportivilor în Satul Olimpic s-au epuizat în numai trei zile. Organizatorii au confirmat că stocul a dispărut mult mai repede decât în edițiile trecute, iar voluntarii au fost nevoiți să aducă rezerve suplimentare.
Tradiția distribuirii prezervativelor la Olimpiadă datează de zeci de ani, însă ritmul în care au dispărut anul acesta a surprins pe toată lumea. Sportivii glumesc pe rețelele sociale, iar organizatorii spun că vor suplimenta stocurile pentru a evita o „criză” în satul olimpic.
Recordul pentru numărul de prezervative utilizate a fost stabilit la Jocurile Olimpice de vară din 2016 de la Rio de Janeiro. În total, aproximativ 450.000 de prezervative au fost distribuite sportivilor - această cifră rămâne cea mai mare din istoria Jocurilor.
Citește și:
- 21:38 - Donald Trump explică atacul asupra Iran: „Era ultima șansă reală să acționăm”
- 20:50 - Investiție majoră în sănătate: Ursula von der Leyen anunță producerea de medicamente noi în România
- 20:04 - Semnal de alarmă din Pentagon: pierderile SUA în Iran cresc. Patru militari morți și avioane F-15 doborâte
- 19:16 - Lovitură pe piața telefoanelor: Apple dublează memoria pe iPhone 17e fără să mărească prețul de 599 de dolari
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Olt și pe Google News