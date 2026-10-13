Tragedie în Portugalia: trei muncitori români au murit într-un rezervor de apă. Ce se știe despre accident

Publicat 13 oct. 2026, 08:08 Sursă realitatea.net

Trei muncitori români, de 21, 24 și 40 de ani, au murit într-un rezervor de apă din Portugalia. Alți trei oameni au primit îngrijiri medicale. Ancheta continuă.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre muncadecesportugaliatragedieautoritatinereguli