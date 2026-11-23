Nicolae Stanciu este oficial noul jucător al Universității Cluj. Fotbalistul în vârstă de 33 de ani a fost prezentat luni, 23 noiembrie, de formația ardeleană, după ce a încheiat colaborarea cu echipa chineză Dalian Yingbo.
Mijlocașul a apărut în videoclipul de prezentare îmbrăcat în tricoul „Șepcilor Roșii”, cu numărul 21. Acesta le-a transmis și un mesaj suporterilor: „Am ales cu sufletul, voi juca cu inima. Haide, U!”.
De ce a ales Nicolae Stanciu Universitatea Cluj
Internaționalul român a avut mai multe oferte în această perioadă. Pe lângă Universitatea Cluj, au fost interesate de serviciile sale și FCSB, respectiv Universitatea Craiova.
Stanciu a ales însă echipa din Cluj-Napoca, inclusiv pentru că își dorește să fie mai aproape de familie. Fotbalistul este originar din Alba Iulia.
Potrivit informațiilor apărute în presa sportivă, contractul ar urma să fie valabil doi ani, iar salariul lunar să fie de aproximativ 25.000 de euro, la care se adaugă bonusuri.
Revenire în fotbalul românesc după zece ani
Nicolae Stanciu revine în SuperLiga după o perioadă de aproximativ zece ani petrecută în străinătate. Ultima echipă din România pentru care a evoluat a fost FCSB, de unde a plecat în 2016 la Anderlecht.
În carieră, mijlocașul a mai jucat pentru Sparta Praga, Slavia Praga, Al-Ahli, Wuhan Three Towns, Damac, Genoa și Dalian Yingbo.
Stanciu vine la Universitatea Cluj după ce a câștigat titlul de campion în China alături de Dalian Yingbo. Transferul reprezintă una dintre cele mai importante mutări ale formației ardelene înaintea noului an.