Pasiunea pentru culori, munca și răbdarea extraordinară i-au fost recompensate unui tânăr din Craiova prin înscrierea sa în Cartea Recordurilor. Claudiu Alexandru are 31 de ani și este pasionat de arta handame, anul acesta atingând un nou record în ceea ce privește realizarea unei lucrări din mărgele calcabile.

Claudiu Alexandru are 31 de ani, este din Craiova și face artă handmade de mai bine de 12 ani. A început cu origami 2D și 3D, cel mai mare proiect al său de atunci fiind stema echipei de fotbal FCU Craiova 1948, lucrare formată din 30.000 de piese.

După origami, a urmat etapa „perler beads”, Claudiu optând pentru piese de dimensiunea unui bob de orez.

„A fost o lucrare unicat în România și nu numai. Am lucrat trei luni la acest tablou pe care l-am vândut ulterior. Între timp, după multe lucrări, m-am plictisit de origami și am vrut sa încerc ceva nou și diferit cu care lucrez de aproximativ 8 ani. Am descoperit „perler beads”, niște mărgele calcabile. Sunt acele tuburi mici de plastic colorate ce se pun pe un șablon special pentru realizarea modelelor. Am început să învăț în detaliu ce înseamnă, m-am perfecționat și mi-am comandat cele mai mici piese posibile, care au diametru de 2,5 mm. Sunt piese pe care le poți folosi doar cu penseta întrucât sunt de mărimea unui bob de orez, poate chiar mai mică”, povestește Claudiu.

Primul tablou a însemnat 46.000 de piese și 17 culori.

„Am vrut sa încerc ceva ce nu văzusem la nimeni și am făcut un tablou cu portret al unui leu multicolor, din 46.000 de piese minuscule și 17 culori. Am lucrat 90 de ore…cu penseta. După finalizarea proiectului, am făcut un clip și l-am pus pe YouTube, după care am fost contactat și am apărut într-o carte „Amazing feats and facts vol 5”, o carte de Nathan Hurvitz. Am făcut acel leu acum 6 ani. Sunt singurul din România care face așa ceva, la un așa nivel. Am descoperit pe cineva în Danemarca, o persoană care face lucrări complexe însă din piese normale pe care le poți folosi cu mâna, fără pensetă. Patru piese de care folosesc eu înseamnă o piesă normală”, mai spune tânărul din Craiova.

După aproximativ 6 ani de la acel proiect, Claudiu a decis să treacă din nou la treabă și a ales sa fac ceva cu adevărat realist și complex, ceva ce nu a făcut nimeni utilizând aceste piese minuscule.

