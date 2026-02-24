Realitatea de Olt - Știri de Ultimă Oră
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Românii au ajuns să plătească mai mult ca italienii pe alimente. Care este diferența
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Cu o inflație record de 10,9% înregistrată în mai, România rămâne fruntașa Uniunii Europene la scumpiri, potrivit INS. Situația devine și mai alarmantă atunci când comparăm prețurile de la raft: un experiment recent arată că același coș de cumpărături de bază a ajuns să coste mai mult în supermerketurile din România decât în cele din Italia.
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