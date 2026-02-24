Realitatea de Olt - Știri de Ultimă Oră

Românii au ajuns să plătească mai mult ca italienii pe alimente. Care este diferența

Românii au ajuns să plătească mai mult ca italienii pe alimente. Care este diferența

Social -

Cu o inflație record de 10,9% înregistrată în mai, România rămâne fruntașa Uniunii Europene la scumpiri, potrivit INS. Situația devine și mai alarmantă atunci când comparăm prețurile de la raft: un experiment recent arată că același coș de cumpărături de bază a ajuns să coste mai mult în supermerketurile din România decât în cele din Italia.

În trend

1

Rețea destructurată de polițiști: autoturisme de lux furate din Europa, revândute în România

2

Sedință crucială la PNL. Ilie Bolojan decide soarta Guvernului Tomac: Ce strategie au liberalii înainte de vot

3

Cod galben de ploi și vijelii joi, 11 iunie. Zonele lovite de grindină și furtuni, până sâmbătă

4

Sentință în dosarul 10 August. Tribunalul Militar ar putea decide pedepsele pentru foștii șefi ai Jandarmeriei

5

Factura Pfizer de 680 de milioane de euro, o presiune uriașă pe bugetul României. Plătim dobânzi de 81.000 de euro pe zi

Urmărește-ne pe

FacebookYouTube

Esențial

1.170 de percheziții și 166 de persoane vizate de măsuri preventive în 300 de dosare penale
Actualitate -

1.170 de percheziții și 166 de persoane vizate de măsuri preventive în 300 de dosare penale

Noi detalii: Pomohaci a atacat măsura arestului preventiv
Actualitate -

Noi detalii: Pomohaci a atacat măsura arestului preventiv

Doi oameni căutați de scafandri după ce au căzut în Dunăre
Actualitate -

Doi oameni căutați de scafandri după ce au căzut în Dunăre

Nicușor Dan depune o coroană de flori în memoria victimelor Mineriadei
Social -

Nicușor Dan depune o coroană de flori în memoria victimelor Mineriadei

Cum va fi vremea în România. Temperaturile cresc în majoritatea regiunilor, dar ploile nu dispar complet
Actualitate -

Cum va fi vremea în România. Temperaturile cresc în majoritatea regiunilor, dar ploile nu dispar complet

Imaginile dezastrului: comune măturate de viituri
Actualitate -

Imaginile dezastrului: comune măturate de viituri

George Simion: „Avem toate motivele pentru suspendarea președintelui!”
Politica -

George Simion: „Avem toate motivele pentru suspendarea președintelui!”

Exclusive

Carnagiu pe o autostradă din Ungaria: șapte morți după ce un microbuz s-a izbit violent de un camion

Carnagiu pe o autostradă din Ungaria: șapte morți după ce un microbuz s-a izbit violent de un camion

Eveniment de excepție la Ambasada SUA: 250 de ani de la Declarația de Independență, marcați la București

Eveniment de excepție la Ambasada SUA: 250 de ani de la Declarația de Independență, marcați la București

Trump explodează după negocierile cu Iranul: „Acordul despre care vorbesc ei este o minciună”

Trump explodează după negocierile cu Iranul: „Acordul despre care vorbesc ei este o minciună”

USR respinge susținerea Guvernului Eugen Tomac și propune revenirea la o formulă politică fără PSD

USR respinge susținerea Guvernului Eugen Tomac și propune revenirea la o formulă politică fără PSD

Emma Răducanu o oprește pe Sorana Cîrstea la Queen’s. Românca, învinsă în două seturi după un început dificil

Emma Răducanu o oprește pe Sorana Cîrstea la Queen’s. Românca, învinsă în două seturi după un început dificil

Rețelele Meta, cădere simultană: Facebook, Instagram și WhatsApp au devenit inaccesibile pentru mii de utilizatori

Rețelele Meta, cădere simultană: Facebook, Instagram și WhatsApp au devenit inaccesibile pentru mii de utilizatori

Ilie Bolojan, despre o nouă nominalizare la Palatul Victoria: „Decizia va fi luată în partid”

Ilie Bolojan, despre o nouă nominalizare la Palatul Victoria: „Decizia va fi luată în partid”

Shakira a umilit Italia fără să vrea! Gluma virală de la Cupa Mondială care face înconjurul internetului

Shakira a umilit Italia fără să vrea! Gluma virală de la Cupa Mondială care face înconjurul internetului

Măsuri de securitate fără precedent înaintea SUMMITULUI G7. Moment istoric: Realitatea PLUS va transmite de la eveniment
Politica-

Măsuri de securitate fără precedent înaintea SUMMITULUI G7. Moment istoric: Realitatea PLUS va transmite de la eveniment

Cele trei scenarii de GUVERN de pe masa lui Nicușor Dan. Ce variante are președintele dacă guvernul Tomac nu trece la vot?
Politica-

Cele trei scenarii de GUVERN de pe masa lui Nicușor Dan. Ce variante are președintele dacă guvernul Tomac nu trece la vot?

Descoperă

Sport

Alpinismul românesc înregistrează o performanță de răsunet mondial. Sportivul care a intrat în clubul select „Seven Summits”

Social

Guvernul aprobă sprijin pentru companiile locale fără pierderi și pentru familii vulnerabile

Social

ISU Mureș este câștigătoarea titlului mondial „Best Technical Team” la descarcerare

Social

ANM a emis Cod galben de furtuni și ploi torențiale. Vânt puternic și grindină în mai multe regiuni ale țării - HARTA

Social

Vacanța de vară 2026. Când termină cursurile elevii din România și cât durează pauza

Social

Simona Halep, ovații la Cluj înainte de meciul de retragere: „M-ați copleșit”

Social

Români prinși în violențele din Belfast: „Ne-au incendiat casele. Am fugit cu copiii”

Social

Sorana Cîrstea, tot mai departe de retragere? Anunțul care schimbă perspectiva asupra viitorului său

Politica

Makaveli a fost reținut pentru 24 de ore, după audierile în scandalul banilor

Social

Mașini de sute de mii de euro, „spălate” în România. Polițiștii au descoperit o rețea care opera în mai multe țări

Social

Ministrul interimar al Agriculturii a cerut scoaterea ursului de pe lista speciilor protejate

Social

Deschiderea Transfăgărășanului a fost amânată din cauza codului portocaliu

Ultimele Știri

Mai Multe