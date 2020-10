Încă patru clase de la şcoli din judeţul Olt au trecut în scenariul roşu, toate cursurile urmând să se desfăşoare online, pentru următoarele 14 zile, din cauza apariţiei de cazuri COVID-19.

Potrivit unui comunicat remis de Prefectura Olt, s-a decis suspendarea activităţilor didactice organizate în modalitatea ,,faţă în faţăˮ în unele clase din unităţi de învăţământ din judeţul Olt, pe o perioadă de 14 zile, acolo unde cursurile vor fi desfăşurate în sistem online, conform metodologiilor specifice aprobate la nivelul Ministerului Educaţiei, respectiv:

Clasa I-a de la Şcoala Gimnazială Sineşti, Potcoava (perioada 05.10.2020-18.10.2020);

Clasele a V-a, a VI-a, a VII-a şi a VIII-a de la Şcoala Gimnazială Rotunda (perioada 05.10.2020-18.10.2020);

Clasele a V-a, a VI-a, a VII-a şi a VIII-a de la Şcoala Gimnazială Rotunda (perioada 06.10.2020-19.10.2020);

Clasele a V-a, a VI-a, a VII-a şi a VIII-a de la Şcoala Gimnazială Grădinile (perioada 06.10.2020-19.10.2020).

Totodată, s-a hotărât reluarea activităţilor didactice în modalitatea ,,faţă în faţăˮ – scenariul 1/scenariul 2 de funcţionare, pentru clasele din unităţile de învăţământ ce au funcţionat în scenariul 3, respectiv:

Clasa XII F de la Colegiul Naţional „Radu Greceanu” Slatina;

Clasa pregătitoare step by step, Clasa a II-a step by step, Clasele I-a A, I-a B, a IV-a A, Clasele a V-a A (o grupa), a VI-a A, a VII-a B, a VII-a C, a VIII-a B, a VIII-a C de la Şcoala Gimnazială „Nicolae Titulescu” Caracal;

Clasa a V-a de la Şcoala Gimnazială Bobiceşti;

Toate clasele de la Liceul Teoeretic „Mihai Viteazul” Caracal.

