Anca Alexandrescu a salutat mesajul liderului suveranist Călin Georgescu, care l-a numit pe Donald Trump „un președinte al păcii” pentru rolul crucial avut în medierea conflictului din Gaza. Jurnalista a amintit că și Georgescu s-a prezentat ca un lider al păcii, iar eforturile sistemului de a-l bloca ar putea avea legătură exact cu această poziționare.

„Călin Georgescu spune de mult timp că Donald Trump este un om al păcii, așa cum el însuși va fi un președinte al păcii, o spunea încă din ianuarie. Eu nici nu mai vreau să vorbesc despre personajele de la București, pentru că nu sunt altceva decât niște slugi, niște executanți. De altfel, pentru asta au fost puși, cu sprijinul Ursulei, cu cel al lui Macron.

Vedem cum se întâmplă și în Europa, se duc toți în cap. Macron are o problemă uriașă, Maia Sandu a rămas și ea fără premier, acum numește un premier care a făcut universitatea la Moscova. Lucrurile încep să se așeze ușor pe făgașul normal.

Lucrurile încep încet-încet să se așeze pe făgașul normal, să se întoarcă la realitate, la tradiție, la normalitate, la pace, și sper ca pasul următor pe care să-l facă Donald Trump să fie acela de a reuși să aducă pacea în Ucraina. Ați văzut că nici ucrainenii nu mai vor război, nu-l mai vor nici ei pe Zelenski după război.

Lucrurile se așează în direcția corectă: dacă există pace, așa cum bine spunea Călin Georgescu, se poate face orice. Atunci când este război, nimic nu funcționează. La fel ca atunci când a fost „plandemia”, niște găști, niște grupuri de interese au făcut sume uriașe de bani.

La fel se întâmplă acum cu industria armamentului, atunci a fost industria pharma. Când este pace, o pot duce bine toți cetățenii. Din acest motiv ei însămânțează această teamă în rândul popoarelor din întreaga Europă, contează că doar așa îi mai pot ține sub control, cu teama de război