25 de militari din judeţul Olt au început, de marţi, colaborarea cu DSP pentru efectuarea de anchete epidemiologice şi oferirea de informaţii privind COVID-19.

Potrivit unui comunicat remis de DSP Olt, angajaţii MApN vor asigura permanenţă în call-center-ul organizat la nivelul unităţii.

„DSP Olt informeaza ca incepand cu data de 15.12.2020, a inceput colaborarea cu 25 angajati in cadrul MAPN din judet,care vor asigura permanenta in call center organizata in ture. Instructajul s-a efectuat de catre personalul specializat din cadrul DSP Olt, pentru a putea furniza informatii cu privire la infectia Covid-19, la numarul de telefon 0214144449. Personalul din cadrul MAPN isi va desfasura activitatea in cadrul Unitatii Militare, apelurile telefonice fiind redirectionate”, se arată în comunicatul citat.

Sursa: Realitatea de Olt