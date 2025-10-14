Începând cu 1 ianuarie 2026, șoferii care tranzitează Bulgaria vor putea achiziționa vignete valabile 24 de ore, la un preț de 4,09 euro pentru vehiculele de până la 3,5 tone. Anunțul a fost făcut de autoritățile bulgare și reflectă ajustările sistemului de taxe rutiere în contextul pregătirilor pentru adoptarea monedei euro.

Decizia vine în sprijinul turiștilor români care folosesc frecvent rețeaua rutieră bulgară pentru a ajunge în Grecia. Până acum, aceștia erau nevoiți să achite vignete de 30 de zile, în valoare de 15 euro (aproximativ 30 BGN), chiar și pentru un simplu tranzit de câteva ore.

Cu noua opțiune, șoferii vor putea achiziționa câte o vignetă la dus și una la întors, plătind în total aproximativ 8 euro, ceea ce înseamnă o economie de circa 7 euro pentru o călătorie dus-întors.

Această măsură face parte dintr-un pachet mai amplu de actualizări legislative și tarifare, menit să alinieze infrastructura rutieră și sistemul de taxe din Bulgaria la noile standarde europene.