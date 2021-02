Specialiştii DSP Olt au transmis că nu se impune carantinarea comunei Vădastra, în urma unei analize de risc desfăşurate, miercuri, pe raza localităţii.

O echipă a Direcţiei de Sănătate Publică Olt a fost prezentă, miercuri, pe raza localităţii oltene, după ce rata de infectare de la nivelul comunei Vădastra a depăşit 10 cazuri la o mie de locuitori.

„Avand in vedere cresterea exploziva a numarului de imbolnaviri prin Covid-19 in perioada 04- 08.02.2021 de la nivelul loc. Vadastra, D.S.P. Olt a initiat procedura de analiza de risc a zonei, pentru completarea datelor necesare. In data de 10.02.2021, o echipa de la DSP Olt s-a deplasat pe raza loc. Vadastra impreuna cu medicul de familie, reprezentantii Autoritatii Locale si reprezentantii Politiei Locale pentru a aprecia in ce masura se impun masuri de carantinare a localitatii sau NU. Rezultatele analizei de risc au condus la concluzia ca, NU se impune carantinarea localitatii Vadastra; propunerea a fost inaintata CNSCBT Bucuresti, Institutia Prefectului Olt”, se arată într-un comunicat remis de DSP Olt.