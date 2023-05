„Pianul Călător”, un turneu național cu teme inspirate din folclor, ajunge astăzi, la Teatrul Național din Caracal.

Concertul se desfăşoară de la 19.00.

Aceasta este cea de-a 13-a ediție a turneului și are ca obiectiv să călătorească alături de public prin cele mai neașteptate colțuri ale Europei, având ca fir conductor inspirația folclorică.

După concertul susținut în Londra pe 4 mai, pianistul Horia Mihail și-a continuat traseul în țară, trecând prin orașe precum Deva, Brașov, Iași, Roman și Bârlad.

Urmează ca astăzi, pe 29 mai, să aibă loc concertul din Caracal, iar concertul final va avea loc în București, la Sala Radio, pe 30 mai.

Programul pornește de la celebrele Dansuri românești de Bartok și va continua cu alte compoziții inspirate din folclor din creația lui Schubert, Chopin, Grieg, Glinka, Dvorak, Ravel, Brahms, Brediceanu şi Dan Dediu.

„De peste un deceniu Pianul Călător ajunge în orașele din România. De-a lungul timpului, am încercat să prezint publicului programe cât mai interesante. Dacă la început a fost Franz Liszt, de-a lungul anilor am ales o muzică cât se poate de variată și interesantă: de la clasicii Mozart și Beethoven, la romanticul Chopin, de la vals, la miniaturi care îndeobște sunt prezentate ca bis. Pentru această ediție am ales compoziții inspirate de folclor. Dacă publicul nostru este familiarizat cu influențele folclorului românesc, m-am gândit să propun o scurtă călătorie europeană, pornind din Banat cu o destinație aflată tocmai în cealaltă parte a continentului și o revenire acasă la teme muntenești sau moldovenești. Sunt convins că cei ce vor alege să participe la acest al treisprezecelea Pian Călător se vor bucura de un program variat, extrem de interesant”, spune Horia Mihail

Potrivit Primăriei Caracal, intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.

Sursa: Realitatea de Olt