Magistraţii Tribunalului Mehedinţi au admis, joi, eliberarea condiţionată a lui Sandu Anghel, zis Bercea Mondial.

Bercea era încarcerat din anul 2020, când a fost condamant la 13 ani de închisoare pentru tentativă de omor asupra fostului viceprimar al Slatinei, Valeriu Matei. Anghel a cerut eliberarea condiţionată, în Judecătoria Drobeta-Turnu Severin i-a respins solicitare. Acesta a contestat decizia iar, joi, Tribunalul Mehedinţi i-a admis-o, fiind o hotărâre definitivă.

Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, şi fiul său Laurenţiu au fost implicaţi în luna ianuarie 2009 într-un conflict cu fostul viceprimar al municipiului Slatina, Valeriu Matei, şi un prieten al acestuia, Adrian Văduva. În urma scandalului, Matei şi Văduva au fost la un pas de moarte. Conflictul între cei doi şi clanul Bercea a izbucnit pe strada Piteşti, în faţa unui imobil ce aparţine lui Bercea Mondial.

Valeriu Matei şi prietenul său au mers la locuinţa lui Bercea pentru a purta o discuţie.

„În perioada în care am fost viceprimarul Slatinei am demarat o acţiune pentru stoparea lucrărilor din Slatina pe care Bercea le efectua fără autorizaţie de construire. Anul trecut, am vândut 300 mp în municipiu unei persoane. Aceasta cred că i-a vândut terenul lui Bercea. În urmă cu două săptămâni, am primit o documentaţie de la Primăria Municipiului Slatina, ca răspuns la o cerere prin care eu aş fi solicitat autorizaţie pentru construirea unei case pe terenul pe care îl vândusem. Bercea m-a sunat să mă duc să îi dau documentele şi mi-a spus că el solicitase primăriei actele respective”, declara, la acea vreme, Valeriu Matei.

Valeriu Matei a povestit şi cum a decurs întâlnirea cu interlopii.

„A scos cuţitul şi a vrut să mi-l înfigă în piept! M-am ferit şi m-a lovit în umărul stâng. După aceea, unul dintre fiii lui a venit (cu maşina – n.r.) pe sens invers. Celălalt fiu al lui Bercea (Marian – n.r.) m-a lovit cu bâta. Vecinului meu (Adrian Văduva – n.r.) i-au rupt piciorul”, a mai declarat Matei.

El a explicat că toate aceste lucruri se pot dovedi şi că scandalul a fost filmat de două camere de supraveghere ale unei firme din zonă.

„Există înregistrări pe două camere de supraveghere ale unei spălătorii din zonă. Apoi, sunt şi cele de la benzinărie, pentru că au venit şi acolo după mine”, a mai afirmat fostul viceprimar.

De teamă să nu fie şi el rănit, Adrian Văduva a folosit un pistol cu gaze, deţinut legal, spun poliţiştii, cu care a tras mai multe focuri de armă în plan vertical. În acel moment, un băiat al lui Bercea, Laurenţiu Anghel, s-a urcat la volanul maşinii sale, un autoturism Skoda Octavia, şi l-a lovit pe Văduva.

Văduva a fost transportat la spital, unde medicii l-au operat de urgenţă. Potrivit cadrelor medicale, acesta a suferit o fractură deschisă la piciorul stâng. El şi Matei au rămas internaţi în spital.

Membrii clanului au fost cercetaţi de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de omor. Ulterior, Parchetul a hotărât neînceperea urmăririi penale împotriva învinuiţilor din dosarul „Bercea-Matei“. Dosarul a fost redeschis de procurorii din cadrul Parchetului General, în 2018.

