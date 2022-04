Roşiile şi legumele produse de fermierii olteni ajung în preparatele exotice ale singurului restaurant cu specific indian din Slatina. Legumele crescute în pământul românesc intensifică aromele mâncărurilor din Asia.

Fermierul Ionuţ Victor Radu, din Obârşia, povesteşte că ideea parteneriatului cu restaurantul din Slatina a venit chiar în timpul degustării preparatelor de la „Flavour of India”. Sherry Mohan, patronul restaurantului, s-a declarat încântat de gustul legumelor olteneşti şi a decis pe loc să renunţe la cele din supermarketuri.

„Totul a pornit în urma unei discuţii pe care am avut-o chiar în acest restaurant. Când am luat prânzul aici, patronul de origine indiană, atunci când a aflat că sunt producător de roşii, a spus că ar fi deschis către o colaborare. Le-a testat, le-am degustat împreună, iar când a văzut gustul, mirosul, aroma, a fost încântat. Deja sunt la a treia livrare către el şi a spus că inclusiv clienţii apreciază foarte mult gustul legumelor”, spune Ionuţ Radu.

El a adăugat că, în următoarea perioadă, colaborarea se va extinde şi către ardei, dar şi pe partea de fructe, pentru deserturi.

„Deocamdată, livrăm tomate şi castraveţi şi urmează să colaborăm şi cu ardeii. Putem continua şi cu fructele, pentru că vom avea şi căpşuni şi zmeură, în curând”, a mai spus fermierul.

„România are pământul unde cresc cele mai bune legume”

Indianul Sherry Mohan, stabilit de mai mulţi ani în Slatina, spune că legumele de la producătorii români sunt cele mai bune. El a povestit că şi prietenii săi din străinătate, care au degustat produsele fermierilor olteni, s-au declarat încântaţi de aroma şi savoarea unice.

„Eu am un restaurnant indian în Slatina, cu mâncare premium. Pentru noi este important să avem şi legume proaspete şi gustoase şi nu puteam să găsim ceea ce căutam. Ce e din import nu are niciun fel de gust. Am hotărât să luăm legume numai de la producătorii români pentru că România are pământ în care cresc roşii foarte bune şi gustoase. Unchiul şi mătuşa mea, dar şi prietenii care au venit din Anglia mi-au spus că roşiile din România au un gust special”, a povestit Sherry.

El mai arată că solul românesc este cel care dă cele mai bune legume, iar acestea sporesc savoarea preparatelor asiatice de la restaurantul său.

„Legumele acestea ne ajută să avem nişte preparate şi mai gustoase. Noi preparăm carnea cu condimente importate din India, cu gust pe care doar acolo îl găsim. Produsele româneşti, cultivate de fermierii din Olt ne ajută să dăm un gust şi mai bun. România are pământul unde cresc cele mai bune legume. Usturoiul românesc, spre exemplu, nu poţi să-l compari cu cel din China sau Turcia”, mai spune Sherry Mohan.

Parteneriat fermieri-HoReCa

Fermierul Ionuţ Victor Radu spune că ideal ar fi ca astfel de parteneriate dintre producătorii locali şi restaurante să fie cât mai multe. Astfel de colaborări ar ajuta ambele părţi.

„Noi, de doi ani, ne dorim ca şi producător sau ca şi cooperativă, să putem colabora cu HoReCa, cu reţelele de restaurante sau poate şi cu hotelurile. Este un potenţial enorm şi astfel avem şansa să punem pe masa tuturor produsele noastre care sunt de calitate şi au un gust deosebit”, spune fermierul.

Sursa: Realitatea de Olt