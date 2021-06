Ziua Copilului a fost marcată într-un mod deosebit, în cadrul unei eveniment desfăşurat de Asociaţia Tinerilor Fermieri (ATF) din Olt şi de Asociaţia Internațională a Politistilor (IPA) Olt, în cadrul unui târg de produse locale, desfăşurat la o fermă hipică din comuna Găneasa.

Preşedintele ATF Olt, Florin Ciobanu, a declarat că evenimentul a marcat viitoarea colaborare dintre cele două asociaţiei, prin intermediul căruia va fi implementat un program de livrări și distributţe de produse locale (legume – fructe, brânzeturi, siropuri, gemuri, bere artizanală).

Astfel, începând cu luna iunie, fermierii vor face livrări săptămânale pentru toți membrii IPA Olt.

„În parteneriat cu Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor Olt, am gândit un program de promovare a produselor locale – legume fructe, brânzeturi şi aşa mai departe – urmând ca, în perioada următoare, să demarăm şi proiectul acesta de livrări de produse, la comandă, către diverse instituţii, printre care Poliţia. Astăzi, fiind şi Ziua Copilului, am cuplat acest eveniment şi am reuşit să promovăm produsele locale. Copiii au degustat din produsele noastre locale, legume, fructe, am avut şi căpşuni, brânzeturi din lapte de capră şi de vacă. Sucuri bio din mere bio de la fermele din Găneasa şi Balş. Pentru părinţi a existat şi berea artizanală produsă la Găneasa, de către un întreprinzător local. A fost un fel de Ziua Recoltei pe timp de pandemie”, a explicat Florin Ciobanu.

Evenimentul a fost mai ales pe placul celor mici care, pe lângă faptul că au degustat din legume, fructe sau brânzeturi, au putut şi să călărească.

