Membrii Asociaţiei „Forţa Fermierilor” din care face parte şi Asociaţia Tinerilor Fermieri (ATF) Olt beneficiază de proiecte gratuite ce vor fi depuse pentru accesarea de fonduri europene prin măsurile 4.1, 4.2, 6.2 , 6.4 şi 16.4.

Preşedintele ATF Olt, Florin Ciobanu, a declarat luni seara, la emisiunea „Reporter 24”, că la nivelul Asociaţiei „Forţa Fermierilor”, s-a constituit Divizia de Consultanţă pe care chiar el o coordonează.

„Acum şase luni am înfiinţat Asociaţia Forţa Fermierilor, alături de Vlad Macovei, fondatorul Agrointeligenţa. Sub această cupolă, am înfiinţat o Divizie de Consultanţă, pe care am onoarea să o coordonez la nivel naţional. Când discutam de fonduri europene, aveam foarte multe reclamaţii, pentru că au apărut în această zonă tot felul de consultanţi, ca ciupercile după ploaie, unii mai serioşi, alţii mai puţin serioşi. Fac tot felul de prostii doar de dragul de a încasa un avans şi nu-i mai interesază apoi: s-a aprobat sau nu proiectul. Sunt sute de oameni păcăliţi”, a explicat Florin Ciobanu.

El a adăugat că la această iniţiativă au aderat firme mari de consultanţă din Sibiu şi Bucureşti, iar obiectivul este ca Asociaţia să ajungă cu birouri de consultanţă fonduri europene în toate judeţele ţării.

„Îi cunosc pe consultanţii buni din ţara asta şi am adus lână noi o firmă şi mai mare, cu personla binepregătit, Fabrica de Consultanţă de la Sibiu, coordonată de un vechi prieten de al meu, Liciniu Lupu. Avem lângă noi şi o firmă din Bucureşti şi vom avea, în primă fază, birouri în Bucureşti, Sibiu şi Slatina. Vedem ce mai putem face anul acesta şi venim în întâmpinarea nevoilor fermierilor mici, medii mari, sau cooperative”, a conchis Florin Ciobanu

Sursa: Realitatea de Olt