Primăria Slatina a început acţiunea de înlocuire a lifturilor vechi din blocurile municipiului.

Prezent la startul lucrărilor, primarul Emil Moţ a explicat că este vorba despre 58 de lifturi care vor fi schimbate în totalitate, în următoarele 12 luni.

Valoarea totală a proiectului este de 13 milioane lei, iar slătinenii nu vor plăti nimic, consturile fiind acoperite de municipalitate.

„De astăzi am început reabilitarea lifturilor în Slatina. Avem 58 de lifturi pe care le reabilităm. Am început cu CAM3, scara A, pentru că este un bloc foarte populat şi liftul de aici era într-o situaţie groaznică. De luni o să intrăm cu încă trei echipe şi vom intra în paralel cu patru echipe ca să schimbăm patru lifturi de o dată. Vom avea două săptămâni pentru demontare şi apoi alte două săptămâni de montare pentru fiecare lift. Într-un an, cât are constructorul termen de execuţie, vom schimba cele 58 de lifturi pe care le-am promis”, a declarat Emil Moţ.

Edilul a adăugat că municipalitatea ar fi iniţiat un astfel de proiect mai demult, însă n-a găsit cadrul legal.

„A fost foarte dificil până când am găsit un cadrul legal pentru că, după cum ştiţi, lifturile sunt proprietatea comună a oamenilor, a slătinenilor care locuiesc în blocuri. Am reuşit până la urmă să găsim cadrul legal şi de astăzi slătinenii vor beneficia de o generaţie foarte nouă, cu tehnologie inovativă. Nu cred că mai există în Slatina nici măcar la lifturile private”.

În cadrul acestui program, vor fi schimbate lifturile din următoarele blocuri:

1. B-dul A.I.Cuza, bloc CAM 2, sc.B-ascensor 2



2. B-dul A.I.Cuza, bloc CAM 2, sc.A-ascensor 2



3. B-dul A.I.Cuza, bloc CAM 3, sc.B-ascensor 1



4. B-dul A.I.Cuza, bloc CAM 3, sc.D-ascensor 2



5. B-dul A.I.Cuza, bloc CAM 3, sc.C-ascensor 2



6. B-dul A.I.Cuza, bloc CAM 3, sc.D-ascensor 1



7. B-dul A.I.Cuza, bloc CAM 2, sc.A-ascensor 1



8. B-dul A.I.Cuza, bloc CAM 2, sc.B-ascensor 1



9. B-dul A.I.Cuza, bloc CAM 3, sc.B-ascensor 2



10. B-dul A.I.Cuza, bloc CAM 3, sc.A-ascensor 2



11. B-dul A.I.Cuza, bloc CAM 3, sc.E-ascensor 2



12. Strada Cornişei, bloc GA 3, sc.A-ascensor 1



13. Strada Cornişei, bloc GA 2, sc.A-ascensor 1



14. Aleea Viorelelor, bloc GA 5C, sc.A-ascensor 1



15. StradaTipografului, bloc GA 24, sc.A-ascensor 1



16. Strada Primăverii, bloc GA 15C, sc.A-ascensor 1



17. Strada Primăverii, bloc GA 15, sc.B-ascensor 1



18. Strada Crişan, bloc GA 11A, sc.A-ascensor 1



19. B-dul A.I.Cuza GA 19, sc.A-ascensor 1



20. Strada Crişan, bloc GA 11B, sc.A-ascensor 1



21. B-dul A.I.Cuza, bloc P1, sc.A-ascensor 1



22. Strada Libertăţii, bloc GA 15, sc.C-ascensor 1



23. B-dul A.I.Cuza, bloc GA 21, sc.A-ascensor 1



24. Aleea Rozelor, GA 18, sc.A-ascensor 1



25. B-dul A.I.Cuza, bloc V31, sc.A-ascensor 1



26. Strada Independenţei, bloc T1, sc.A-ascensor 1



27. B-dul A.I.Cuza, bloc CAM 4, sc.B-ascensor 1



28. B-dul A.I.Cuza, bloc UNION, sc.B-ascensor 1



29. Strada Ec. Teodoroiu, bloc CAM 4, sc.D-ascensor 1



30. Strada Ecaterina Teodoroiu, bloc 17, sc.C-ascensor 1



31. Strada Cornişei, bloc GA 5, sc.A-ascensor 1



32. B-dul A.I.Cuza, bloc CAM 3, sc.E-ascensor 1

33. Strada Libertăţii, bloc GA 8C, sc.A-ascensor 1

34. B-dul A.I.Cuza, bloc CAM 3, sc.C-ascensor 1

35. Strada Piaţa Gării, bloc 7, sc.B-ascensor 1

36. Strada Crișan , bloc GA 16



37. Strada Crişan, bloc GA 13B, Sc. B



38. Strada Crişan, bloc GA 14B, Sc. B



39. Strada Crişan, bloc GA 12/1, Sc. A



40. B-dul A.I.Cuza, bloc CAM 4, Sc. C



41. Strada Crișan, bloc GA 15 B



42. Strada Cornişei, bloc GA 4



43. Aleea Rozelor, bloc GA 17



44. Strada Crişan, bloc GA 13A



45. Strada Ecaterina Teodoroiu, bloc V22



46. Strada Primăverii, bloc GA 15C



47. Strada Ecaterina Teodoroiu, bloc V20



48. B-dul A.I.Cuza, bloc FA 21, Sc. A



49. B-dul A.I.Cuza, bloc V3



50. Strada Ecaterina Teodoroiu, bloc V19



51. B-dul A.I.Cuza, bloc FA21, Sc. C



52. B-dul A.I.Cuza, bloc FA21, Sc. B



53. Strada Ecaterina Teodoroiu, bloc 22, Sc. A



54. B-dulA.I.Cuza, bloc V2



55. Strada Ecaterina Teodoroiu, Bloc V21



56. Strada Primăverii, bloc GA 15, sc. A



57. B-dul A.I.Cuza, bloc CAM 3, sc. A/A2



58. Strada Cornișei, bloc GA1