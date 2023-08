Dinamo are parte de un început de sezon de coșmar. „Câinii” se află pe ultimul loc în Liga 1 după ce au pierdut în toate cele 3 etape disputate.

Dinamo Bucureşti a fost învinsă de Sepsi OSK Sfântu Gheorghe cu scorul de 3-0 (1-0), luni seara, pe Stadionul Arcul de Triumf din Capitală, în ultimul meci din etapa a treia a Superligii de fotbal.

Sepsi OSK rămâne neînvinsă, cu două victorii şi un egal.

Marius Ștefănescu, jucătorul covăsnenilor, a oferit o primă reacție după joc.

Mai exact, acesta a dezvăluit că echipa sa a venit clar pentru a lua toate cele 3 puncte.

„Am pus fiecare melodii în vestiar, Ciobi (n.r. – Denis Ciobotariu) mai mult. Este normal, am obținut o victorie muncită. Ne bucurăm în această seară (n.r. – luni), dar de mâine o luăm de la capăt, ne așteaptă o partidă dificilă.

Ne-am făcut treaba, am venit aici să luăm 3 puncte și am reușit asta. Nu contează scorul, importante erau cele 3 puncte. Este foarte important că nu am primit gol, trebuie să rămânem pe filosofia asta, să nu primim gol în cât mai multe meciuri.

Obiectivul nostru este să intrăm în play-off, vom vedea apoi. Avem încredere, victoriile îți dau încredere. Sper și sunt convins că joi vom face o partidă bună și ne vom califica mai departe”, a declarat Marius Ștefănescu, după victoria cu Dinamo, potrivit realitateasportiva.net