350 de sportivi şi amatori de mişcare au participat, duminică, la ediţia a patra a Slatina City Run, competiţie care a avut ca start şi sosire Parcul Tineretului.

Printre competitori s-au numărat persoane de toate vârstele, cel mai în vârstă având 81 de ani. Totodată, la start s-a regăsit şi un contigent de soldaţi portughezi de la Brigada Internaţională din Criaova.

Primarul Slatinei Emil Moţ a declarat că această competiție sportivă a devenit o tradiție la Slatina și va fi organizată în fiecare an.

„Este o competiţie sportivă care deja a intrat în tradiţie la noi, în Slatina. O vom organiza, în fiecare an. Sunt mândru că anul acesta, toate cele 350 de locuri au fost ocupate. Participarea este gratuită, nu există taxă de participare. Îi aşteptăm să alergăm, împreună, în fiecare an, şi să ne simţim bine. Îi aştept pe slătineni, cu drag, şi la Pădurea Strehareţi, o oază de linişte pe care am redat-o circuitului pentru petrecerea timpului liber”, a declarat Emil Moţ.

La rândul său, viceprimarul Primăriei Slatina, Gigi Vîlceleanu, menționează este cel mai important eveniment sportiv organizat de primărie și nu are taxă de participare. Au fost 350 de participanți, iar premiile au fost acordate pe categorii de vârstă, la masculin și feminin.

„Suntem la cea de a patra ediţie Slatina City Run, cel mai important eveniment sportiv organizat de Primăria Slatina. Au fost la start 350 de participanţi, 250 la cros şi 100 la proba de semimaraton. Au fost premii consistente, pe categorii de vârstă, la masculin şi feminin. Cel mai important este că evenimentul nu are taxă de participare”, a declarat Vîlceleanu.

Celălalt viceprimar al Slatinei, Alexandru Berechet, şi-a exprimat bucuria faţă de interesul slătinenilor și a tuturor sportivilor pentru acest eveniment.

„Deja suntem la ediţia a patra şi ne bucură atât interesul slătinenilor, cât şi al tuturor sportivilor. Suntem bucuroşi să fim aici, este important pentru comunitatea noastră să avem o astfel de competiţie de această anvergură. Le urez succes participanţilor şi sper să ne vedem cu bine la următoarele ediţii”, a declarat Berechet.

Alergător de cros, la 81 de ani

Anton Ionescu, din Găeşti, are 81 de ani şi participă la astfel de competiţii de când a devenit pensionar. La competiţia de la Slatina a fost decanul de vârstă.

El povestește că alergarea este un stil de viață pentru el și că se antrenează de trei ori pe săptămână.

El a alergat la toate competițiile interne și consideră că alergarea îi aduce sănătate și bucurie în viață.

„Am 81 de ani, sunt din Găeşti, şi am alergat la toate competiţiile interne. Mă antrenez de trei ori pe săptămână. Alerg de când am ieşit la pensie, atunci când nu aveam ce facem. Mă plictiseam tare şi m-am alăturat unei echipe din Găeşti. Când mă duceam la fabrică, îi vedeam alergând şi-i consideram nebuni, bătuţi în cap. Când am ieşit la pensie, soţia m-a convins să mă alătur lor. Uite aşa m-am apucat, iar primul concurs a fost la Mediaş.

Este un stil de viaţă, iar fără antrenament simt că-mi lipseşte ceva. Am fost mereu sănătos, m-a ferit Dumnezeu ne boli şi mă bucur”, a declarat Ionescu.

Clasamentul Slatina City Run poate fi consultat pe portalul liniadesosire.ro.

Sursa: Realitatea de Olt