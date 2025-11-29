Airbus recheamă urgent peste 6.000 de avioane A320. Zboruri Wizz Air afectate

Airbus a anunțat vineri că solicită o actualizare software imediată pentru „un număr semnificativ” de aeronave din familia A320, cea mai vândută gamă a sa.

Airbus a declarat într-un comunicat că un incident recent care a implicat o aeronavă din familia A320 a arătat că radiațiile solare intense pot corupe date esențiale pentru funcționarea sistemelor de control al zborului.

„Airbus recunoaște că aceste recomandări vor genera perturbări operaționale pentru pasageri și clienți”, a transmis compania.

Potrivit Reuters, incidentul care a declanșat această măsură neprevăzută de reparație a implicat un zbor JetBlue de la Cancun (Mexic) la Newark (New Jersey), pe 30 octombrie, în care mai mulți pasageri au fost răniți după o pierdere bruscă de altitudine.

Pentru aproximativ două treimi dintre avioanele afectate, rechemarea va duce la o imobilizare relativ scurtă la sol, întrucât companiile aeriene vor reveni la o versiune software anterioară, au spus surse din industrie.

Wizz Air, companie aeriană care operează zboruri către și dinspre România, a transmis vineri seară că unele dintre aeronavele sale se numără printre cele care necesită actualizarea și că a programat deja lucrările de întreținere necesare.

Compania a transmis că unele dintre cursele sale din acest weekend pot fi afectate.

„Wizz Air confirmă că unele dintre aeronavele sale se numără printre cele peste 6.500 de aeronave din familia Airbus A320 din întreaga lume care necesită o actualizare de software, după cum producătorul acestora a identificat recent. Wizz Air a programat deja imediat activitățile de mentenanță necesare pentru a asigura respectarea integrală a măsurilor corective identificate. În consecință, unele zboruri din acest weekend pot fi afectate”, a anunțat operatorul aerian într-un comunicat de presă, precizând că pasagerii care au făcut rezervări direct prin site-ul sau în aplicația mobilă a companiei vor fi anunțați cu privire la eventualele modificări de program.