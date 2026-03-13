Alunecarea de teren din Slatina continuă să avanseze: șapte locuințe evacuate, autoritățile iau în calcul noi măsuri

Alunecarea de teren din municipiul Slatina, județul Olt, rămâne activă și continuă să se extindă, după ce, în ultimele zile, pământul a avansat cu încă câțiva metri. Situația este atent monitorizată de autorități, care avertizează că și alte locuințe din apropiere ar putea fi puse în pericol.

Fenomenul, semnalat încă de săptămâna trecută, s-a agravat, iar terenul se apropie tot mai mult de stradă. Potrivit informațiilor transmise de autorități, mai sunt aproximativ doi metri până când alunecarea va ajunge la carosabil. Din acest motiv, șapte locuințe au fost deja evacuate preventiv.

Vineri dimineață, Comitetul pentru Situații de Urgență s-a reunit din nou pentru a analiza evoluția alunecării de teren și pentru a decide ce măsuri suplimentare se impun. La fața locului intervin echipe ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență, alături de reprezentanți ai Prefecturii Olt, care evaluează permanent pagubele și urmăresc extinderea zonei afectate.

Persoanele evacuate au fost relocate temporar, unele la rude, iar altele în modulele puse la dispoziție de autorități. În același timp, autoritățile locale avertizează că numărul evacuărilor ar putea crește, întrucât alunecarea s-a extins și în apropierea altor case.

Pentru a stabili cele mai potrivite soluții, Primăria Slatina a alocat fonduri în vederea realizării unei expertize tehnice. Specialiștii urmează să decidă dacă strada din zonă trebuie închisă sau dacă există posibilitatea consolidării malului pentru a stopa avansul terenului.