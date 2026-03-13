Trump susține că noul lider suprem al Iranului este în viaţă, dar este rănit

Sursă: realitatea.net

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, al cărui tată, fostul lider suprem, a fost ucis în prima zi a războiului dintre SUA şi Israel împotriva Iranului, este în viaţă, dar ”afectat”, relatează Reuters.

Khamenei nu a fost văzut de iranieni de la alegerea sa, duminică, de către o adunare clericală, iar primele sale comentarii au fost citite joi de un prezentator de televiziune.

Un oficial iranian a declarat miercuri pentru Reuters că noul lider suprem a fost uşor rănit, dar continuă să-şi exercite funcţia, după ce televiziunea de stat l-a descris ca fiind rănit în război.

”Cred că probabil este (în viaţă). Cred că este rănit, dar cred că probabil este în viaţă într-o formă oarecare, ştii”, a declarat Trump într-un interviu acordat emisiunii ”The Brian Kilmeade Show” de la Fox News. Declaraţiile sale au fost publicate de Fox News joi seara.

În primele sale declaraţii, Khamenei a promis că va menţine strâmtoarea Ormuz închisă şi a cerut ţărilor vecine să închidă bazele americane de pe teritoriul lor, altfel Iranul le va viza.

SUA şi Israelul au început atacurile asupra Iranului pe 28 februarie. Iranul a răspuns cu propriile atacuri asupra Israelului şi ţărilor din Golf care găzduiesc baze americane.

Pe măsură ce războiul se apropia de două săptămâni, după ce a ucis mii de oameni şi a zguduit pieţele financiare, liderii Iranului, Israelului şi Statelor Unite şi-au exprimat sfidarea şi au promis să continue lupta.