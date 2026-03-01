Bărbat rănit într-un accident cu ATV-ul, în Olt. A fost solicitată intervenția elicopterului SMURD

Misiune dificilă pentru pompierii din Olt, după ce un bărbat în vârstă de 37 de ani a fost rănit într-un accident cu ATV-ul. Evenimentul s-a petrecut într-o zonă greu accesibilă, iar terenul mlăştinos a împiedicat ambulanţele să ajungă la victimă. Victima a fost preluată de un elicopter SMURD şi dus la spital.

”Mobilizarea pompierilor, cadrelor medicale din cadrul Serviciul de Ambulanţă Olt, a echipajului elicopterului SMURD Craiova, dar şi sprijinul oferit de cetăţeni au făcut posibilă salvarea unui bărbat rănit în urma unui accident cu ATV-ul, pe un câmp din comuna Bălteni. Zona greu accesibilă şi terenul mlăştinos au îngreunat intervenţia, ambulanţele neputând ajunge la victimă”, au transmis reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Olt.

Potrivit lor, echipajele au reuşit să ajungă la victimă cu ajutorul unei autoutilitare cu tracţiune integrală din cadrul ISU Olt, al unui tractor pus la dispoziţie de Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Bălteni, al unui autovehicul de teren şi al mai multor ATV-uri aparţinând cetăţenilor.

Bărbatul, în vârstă de 37 de ani, a fost găsit conştient, cu paraplegie, traumatism la braţul drept şi dureri toracice.



Victima a fost asistată medical la faţa locului, imobilizată în salteaua vacuum şi preluată de elicopterul SMURD, fiind transportată la UPU Craiova.



