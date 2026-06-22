Călătorie de coșmar spre Varna și Istanbul: trenul plecat din București a mers 115 kilometri în șase ore. Locomotiva a luat foc

Românii care au plecat cu trenul din București spre Varna și Istanbul au făcut șase ore până la frontiera cu Bulgaria, după ce locomotiva s-a defectat și a luat foc la Videle.
Românii care au plecat duminică din București spre Varna și Istanbul au avut parte de o călătorie de coșmar pe teritoriul României. Trenul internațional sezonier al CFR Călători a făcut șase ore până la ieșirea din țară, după ce locomotiva s-a defectat și a luat foc, scrie Club Feroviar.
Cursa a înregistrat o întârziere de aproape patru ore. Garnitura IRN 461 a parcurs cei 115 kilometri dintre București Nord și Giurgiu Nord, la frontiera cu Bulgaria, în aproximativ șase ore, conform Clubferoviar.ro.
Trenul spre Varna și Istanbul a plecat din București la ora 10:46
Trenul a plecat din Gara de Nord din București la ora 10:46, având ca destinații Varna, Sofia și Istanbul. Pe parcurs, pe teritoriul Bulgariei, trenul detașează vagoane pentru aceste destinații. În mod normal, garnitura ar fi trebuit să ajungă la Giurgiu Nord la ora 13:08. Călătoria a fost însă mult întârziată, iar pasagerii au rămas ore bune pe traseu, înainte ca trenul să ajungă la frontiera cu Bulgaria. Traseul trenului este afectat și de faptul că linia directă București - Giurgiu este închisă pentru modernizare. Din acest motiv, garnitura face un ocol pe la Videle, ceea ce dublează distanța parcursă pe teritoriul României.
Chiar și în aceste condiții, durata prevăzută în livret pentru segmentul București Nord - Giurgiu Nord era de 2 ore și 22 de minute. Întârzierea apărută pe traseu a dus însă la o călătorie de aproximativ șase ore până la graniță.
Locomotiva a dat semne de defectare și a luat foc la Videle
Problemele au început încă din stația Grădinari, unde locomotiva GM 1385 a dat semne de defectare. Ulterior, la Videle, chiar în stație, locomotiva a luat foc. Pentru preluarea trenului a fost trimisă locomotiva GM 847 de la Depoul București Călători. Operațiunea a produs o întârziere de 215 minute, potrivit datelor publice ale Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA.
În final, trenul a ajuns la frontiera cu Bulgaria cu o întârziere de 227 de minute. Adunată la durata normală a traseului până la Giurgiu Nord, întârzierea arată că distanța până la graniță a fost parcursă în aproximativ șase ore. Astfel, călătorii care mergeau spre Varna, Sofia și Istanbul au trecut printr-o cursă extrem de dificilă încă de pe teritoriul României, înainte ca trenul să ajungă în Bulgaria.