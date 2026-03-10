Călin Georgescu, după semnarea controlului judiciar: ”Sâmbătă la ora 12 voi fi la mănăstirea Căldărușani. Vă invit și pe voi”

Călin Georgescu, candidatul interzis de sistem, a anunțat marți, la ieșirea de la semnarea controlului judiciar, lansarea unei inițiative prin care îi îndeamnă pe români să planteze copaci în întreaga țară. Acesta a declarat ziua de 14 martie drept „ziua sădirii arborelui” și a făcut apel la populație să planteze un puiet de arbore sau un pom fructifer, în curțile proprii, în școli, biserici sau în alte spații unde acest lucru este posibil, pentru a contribui la refacerea fondului verde și la protejarea mediului.

UPDATE -Călin Georgescu: Sâmbătă la ora 12 voi fi la mănăstirea Căldărușani. Vă invit și pe voi

”Suntem bucuroși că suntem împreună, în pace și bucurie. Însă, astăzi am un mesaj către poporul român, dincolo de orice întrebare, îmi cer scuze, și anume că până acum s-au manifestat cuvintele credinței, însă a venit vremea să arătăm acțiunile credinței. Pentru că de 35 de ani ei ne răstignesc pădurile, ne răstignesc credința, securea în păduri și cuvântul mincinos în societate. Și eu spun că a venit vremea să stăm drepți, să nu mai acceptăm supunerea, să ne dăm jos de pe cruce, să terminăm cu văicăreala și să ne refacem zestrea morală și anume, pădurile sunt plămânii noștri, sunt cetăți vii, sunt izvorul apelor curate și aerului curat.

De aceea, sâmbătă aceasta, anunț tot poporul român, pe 14 martie, declar ziua de sâmbătă, 14 martie, ziua sădirii arborelui. Și chem tot poporul român, de la mic la mare, să sădească un puiet de arbore sau de pom fructifer din sămânță românească, oriunde se poate: în curtea proprie, în curtea școlii, în curtea bisericii, la margine de drum, de râu, la livada unei mănăstiri.

Pentru că în momentul în care sădești un pom, dai viață țării și dai credință lui Dumnezeu. Eu, la rândul meu, voi fi în această sâmbătă, la ora 12, la Sfânta Mănăstire Căldărușani, unde, alături de cine dorește să vină, vom ajuta să refacem livada mănăstirii.

De aceea, încă o dată, sâmbătă, 14 martie, la ora 12 fix, toată lumea, vă solicit și să ieșiți, să plantați un pom, să ne refacem țara, pentru că stă în mâinile noastre, nu în mâinile altora. Dumnezeu ajută pe cei care se ajută singuri. Și când omul începe o lucrare, Dumnezeu o săvârșește și o finalizează. Așa încât vă chem unii cu alții într-o lucrare, cum spuneam unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu. Sâmbătă, 14 martie, la ora 12. Mulțumesc”, a declarat Călin Georgescu.

UPDATE 11:04- Călin Georgescu a ajuns la secția de Poliție Buftea, în uralele susținătorilor săi.

UPDATE 11:00 - Susținătorii lui Călin Georgescu s-au adunat, marți dimineață, la secția de poliție din Buftea acolo unde candidatul interzis a ajuns în urmă cu doar câteva momente pentru a semna controlul judiciar. Este prima apariție a președintelui interzis după decizia crucială a magistraților care au ANULAT de la dosar mai multe declarații.

"Călin Georgescu este președinte", au scandat oamenii. "Vă iubim", au mai spus aceștia.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Este prima apariție după ce judecătorii Curții de Apel București au decis să elimine mai multe probe din ce-al doilea dosar pentru care a fost trimis în judecată.

