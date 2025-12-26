Carambol cu 11 mașini pe drumul expres din Olt. Plan Roșu activat, 27 de oameni implicați

Un accident grav a avut loc vineri după-amiază pe drumul expres DX12, în zona localității Optași Măgura din județul Olt.

Un accident grav a avut loc vineri după-amiază pe drumul expres DX12, în zona localității Optași Măgura din județul Olt. În coliziune au fost implicate unsprezece autoturisme, în care se aflau 27 de persoane. Din cauza numărului mare de victime potențiale, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție la ora 16:30.

Accidentul s-a produs pe sensul de mers Pitești–Slatina, la kilometrul 80. Conform datelor de până acum, nicio persoană nu a rămas încarcerată, însă toți cei implicați sunt evaluați medical la fața locului.

O persoană a fost transportată la spital, conștientă și cooperantă, cu suspiciune de fractură la un braț. Alte două persoane au primit îngrijiri pentru contuzii, dar au refuzat transportul la spital.

Intervenția este una amplă. Au fost mobilizate trei ambulanțe ASAS, opt echipaje SMURD, două autospeciale pentru victime multiple, autospeciale de descarcerare, precum și ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță. În sprijin acționează și echipaje ISU Argeș, trimise cu tehnică de intervenție și personal suplimentar.

Spitalul Județean de Urgență Slatina a fost pregătit pentru a primi un număr mai mare de pacienți, iar Ministerul Sănătății monitorizează situația în timp real. Autoritățile anunță că misiunea este în dinamică, iar bilanțul final va fi comunicat după finalizarea intervenției.

