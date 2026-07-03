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Circulația pe Transalpina, în zona Barajului Tău, reluată pe ambele sensuri

Circulația pe Transalpina s-a reluat / Alba24

Circulația pe Transalpina s-a reluat / Alba24

Scris deStoica Marian
Publicat3 iul. 2026, 08:21
Sursărealitatea.net

Soferii sunt îndemnați să conducă prudent.

Circulația rutieră pe DN 67C – Transalpina, întreruptă miercuri din cauza aluviunilor depuse pe carosabil în zona Barajului Tău, a fost reluată joi seara pe ambele sensuri de mers.

Instituția Prefectului - Județul Alba a anunțat, joi seara, că, după finalizarea intervenției pentru îndepărtarea aluviunilor și a materialului aluvionar de pe partea carosabilă, traficul a fost reluat pe ambele sensuri de circulație pe sectorul cuprins între km 110 și 111.

”Echipele Secției Drumuri Naționale Alba au finalizat intervenția de curățare a carosabilului și de restabilire a circulației pe sectorul afectat”, a precizat sursa citată.

Având în vedere facptul că în zonă continuă să plouă torențial, există în continuare un risc ridicat de producere a unor noi scurgeri de apă și aluviuni de pe versanți, precum și de căderi de pietre pe carosabil, atrage atenția Instituția Prefectului.

Șoferii sunt rugați să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să manifeste atenție sporită, având în vedere posibilitatea producerii unor noi fenomene care pot influența siguranța circulației.

Traficul rutier pe DN 67C - Transalpina a fost blocat miercuri din cauza aluviunilor depuse pe partea carosabilă în zona Barajului Tău și a fost reluat în cursul serii de miercuri doar pe un sens, alternativ.

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