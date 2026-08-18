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Actualitate· 1 min citire
Corpul de control ajunge la Metrorex după trei luni de facturi neachitate. Nota de plată este de 1 milion de euro pe lună
Corpul de control ajunge la Metrorex
Ministrul interimar al Transporturilor și Infrastructurii, Radu Miruță, a extins misiunea Corpului de control la Metrorex, mai ales că operatorul de transport subteran nu a plătit de trei luni facturile lunare la energie electrică și se află în negocieri pentru eșalonarea plății.
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