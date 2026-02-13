Franța a consumat un număr record de ouă în 2025

Ucraina este cel mai mare furnizor extern de ouă din Europa

Fiecare francez a mâncat, în medie, 237 de ouă în 2025, fie sub formă de ouă în coajă, fie ca produse din ouă procesate, în creștere de la 227 de ouă în 2024, un record, anunță organizația reprezentativă a producătorilor de ouă din Franța, CNPO, potrivit Agerpres.

Prognozele institutului agricol din Franța (ITAVI) sugerează că cererea va continua să crească, astfel că până în 2035 francezii vor ajunge să consume 269 de ouă de persoană anual, dintre care 70% ar fi ouă în coajă.

Cererea puternică a dus la creșterea prețurilor angro la ouă cu aproximativ 20% în ultimul an, dar, prețurile de vânzare cu amănuntul la ouă cu coajă din supermarketuri au rămas relativ stabile.

Pentru a satisface cererea în creștere, producătorii francezi au crescut producția, dar chiar și așa au avut probeleme în a ține pasul. Sectorul ouălor își propune să construiască 575 de noi adăposturi de păsări până în 2035, pentru a găzdui un număr suplimentar de 10 milioane de găini ouătoare.



Între timp, Franța s-a bazat mai mult pe importuri care au crescut cu 21% în 2025, iar Spania, Belgia și Țările de Jos au fost principalii furnizori, scrie Agerpres.

Ucraina este cel mai mare furnizor extern de ouă din Europa, importurile UE din Ucraina crescând cu 67% în primele 10 luni ale anului 2025, arată datele UE.