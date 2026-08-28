Franța relaxează regulile stricte pentru producerea brânzeturilor după seceta prelungită

Arșița din această vară a pârjolit o mare parte dintre pășunile Hexagonului.
Franța a relaxat temporar regulile de producție pentru unele dintre cele mai cunoscute brânzeturi ale sale, după ce seceta din această vară a redus drastic cantitatea de iarbă disponibilă pentru hrănirea animalelor de lapte.
Decretele guvernamentale care le acordă derogări producătorilor brânzeturilor Abondance, Beaufort și Comté, originare din regiunile montane din estul Franței, au fost publicate miercuri.
Se estimează că și alte brânzeturi vor beneficia de derogări similare, care le vor permite fermierilor să își hrănească animalele cu iarbă și fân aduse din afara zonelor geografice strict delimitate, relatează BBC.
Printre acestea se numără Cantal, Bleu d’Auvergne, Fourme d’Ambert, Bleu du Vercors-Sassenage, Reblochon și brânza de capră Rocamadour.
Institutul Național pentru Origine și Calitate, instituția care reglementează denumirile de origine din Franța, a aprobat, de asemenea, modificarea temporară a normelor aplicabile altor produse protejate, din cauza efectelor caniculei din această vară.
Printre produsele care vor beneficia de aceste măsuri se numără unele sortimente de Calvados și cidru din Normandia, vinul spumant Crémant d’Alsace, carnea de miel din Poitou-Charentes și prunele Reine-Claude.
Arșița din această vară a pârjolit o mare parte dintre pășunile Hexagonului.
Certificatele de origine le permit fermierilor să își vândă produsele la prețuri mai mari, dar presupun respectarea unor reguli stricte privind locul și metoda de producție.
Scopul este păstrarea identității unice a brânzeturilor, vinurilor și a altor produse alimentare, despre care se consideră că este legată de specificul fiecărei regiuni – conceptul francez de „terroir”, care îmbină locul de origine și tradiția.
Din cauza secetei din 2026, descrisă acum de Institutul Național pentru Origine și Calitate drept „istorică”, fermierilor li se permite să se abată de la aceste reguli pentru o perioadă scurtă.
Producătorii brânzei Abondance din Alpi, de exemplu, vor putea reduce de la 50% la 15% proporția de iarbă provenită de pe pășuni în alimentația animalelor. De asemenea, vor putea aduce furaje din afara zonei de producție și vor putea folosi anumite suplimente.
Producătorii de Comté din Munții Jura vor putea înlocui porumbul verde local, folosit în mod obișnuit pentru hrănirea bovinelor, cu porumb provenit din alte regiuni.
Legislația franceză și cea europeană permit asemenea derogări în perioadele cu fenomene meteorologice excepționale. Măsuri similare au fost adoptate după vara secetoasă din 2022.
Rămâne de văzut dacă schimbările vor produce diferențe perceptibile în gustul sau calitatea brânzeturilor ori dacă vor influența cantitățile produse și prețurile acestora.
Pe termen lung, măsurile ridică semne de întrebare cu privire la viabilitatea actualelor denumiri de origine din Franța și din alte țări.
Dacă schimbările climatice vor face imposibilă producerea anumitor alimente în regiunile lor tradiționale, conceptul de „terroir” va fi împins până la limitele sale.