Gest de mare campion făcut de Cristiano Ronaldo pentru un băiat rămas orfan după cutremurele din Venezuela

Un băiat de 10 ani din Venezuela, rămas fără părinți și fratele mai mare în urma cutremurelor devastatoare din luna iunie, a avut o singură dorință în timp ce era internat în spital: un abțibild cu Cristiano Ronaldo pentru albumul Panini al Cupei Mondiale 2026. În schimb, idolul său i-a oferit o surpriză pe care nu o va uita niciodată.
Andrés Mieles, care și-a pierdut piciorul drept în urma tragediei, a primit un mesaj video personalizat din partea lui Cristiano Ronaldo, dar și invitația de a asista la unul dintre meciurile starului portughez.
„Salut, Andrés! Ce faci? Îți trimit acest mesaj ca să îți transmit o îmbrățișare mare. Știu că ești un mare fan al meu. Când te vei simți mai bine, aș vrea să te invit la unul dintre meciurile mele, ca să te bucuri de fotbal. Ce spui?”, i-a transmis Cristiano Ronaldo.
La finalul mesajului, portughezul a adăugat: „Abia aștept să ne întâlnim. Toate cele bune, prietenul meu!”.
Povestea copilului a devenit cunoscută după ce acesta a fost filmat spunând că își dorește doar un abțibild cu Cristiano Ronaldo, unul dintre cele 980 necesare pentru completarea albumului oficial al Cupei Mondiale. Imaginile au emoționat mii de oameni și au ajuns inclusiv la un oficial al clubului Real Madrid, care a făcut legătura cu fostul atacant al echipei spaniole.
Surpriza a fost pregătită de muzicianul venezuelean Armando Poyo și de celebrul bucătar José Andrés, care au mers la spital pentru a-i arăta băiatului mesajul video și pentru a-i oferi mai multe cadouri. Ulterior, aceștia au dezvăluit că Ronaldo i-a trimis lui Andrés și un tricou cu autograf.
Andrés a fost salvat de sub dărâmături după cutremurele produse pe 24 iunie, care i-au distrus locuința din La Guaira și i-au răpit întreaga familie.
Potrivit celui mai recent bilanț provizoriu al autorităților, seismele au provocat moartea a aproape 3.000 de persoane și au rănit peste 16.500. Conform Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS), cutremurul cu magnitudinea de 7,5 a fost cel mai puternic înregistrat în Venezuela în ultimii peste 100 de ani.