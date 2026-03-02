Lovitură pe piața telefoanelor: Apple dublează memoria pe iPhone 17e fără să mărească prețul de 599 de dolari

Apple a anunțat oficial lansarea noului iPhone 17e, cel mai recent model din gama sa accesibilă, alături de o versiune actualizată a tabletei iPad Air, echipată cu procesor M4.

Prezentarea a avut loc la începutul lunii martie 2026, în cadrul evenimentelor dedicate tehnologiei mobile, iar noile dispozitive sunt disponibile în magazine începând cu 11 martie.

Compania a ales să nu aștepte evenimentul fizic programat pentru începutul lunii martie, preferând să își dezvăluie produsele prin intermediul platformei internaționale MWC 2026.

Atât iPhone 17e, cât și noul iPad Air pornesc de la prețul de 599 de dolari, păstrând nivelul generației anterioare, în ciuda upgrade-urilor importante.

Una dintre cele mai importante îmbunătățiri este creșterea capacității de stocare, realizată fără majorarea prețului. Strategia Apple se bazează pe optimizarea costurilor de producție și pe utilizarea unor componente mai eficiente.

Noul model este echipat cu procesorul A19, același cip folosit pe seria iPhone 17 standard. Varianta din 17e dispune de un GPU cu patru nuclee, cu doar o mică diferență față de modelele premium, aproape insesizabilă în utilizarea zilnică.

Procesorul este realizat pe tehnologie de 3 nanometri, ceea ce oferă un consum mai redus de energie și performanțe mai bune față de generația precedentă.

O noutate importantă este revenirea suportului MagSafe, absent la modelul anterior. Sistemul magnetic permite utilizarea accesoriilor dedicate și oferă încărcare wireless de până la 15W prin standardul Qi2.

Comparativ cu cei 7,5W disponibili anterior, noua viteză reprezintă o creștere de aproximativ 100%, chiar dacă modelele mai scumpe din gamă pot atinge valori mai mari.

iPhone 17e vine și cu un modem celular actualizat, Apple C1X, despre care compania susține că este de două ori mai rapid decât versiunea anterioară.

Utilizatorii beneficiază astfel de viteze mai mari pe rețelele 5G și de o stabilitate mai bună a semnalului, mai ales în zonele aglomerate.

Prin combinația dintre preț stabil, stocare dublată și upgrade-uri tehnice, Apple încearcă să consolideze poziția iPhone 17e ca una dintre cele mai atractive opțiuni din segmentul mid-range premium.