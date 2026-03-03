Ministerul Afacerilor Externe al României: peste 3.000 de români cer repatrierea. Aproximativ 16.000 sunt monitorizați în zonă

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că peste 3.000 de cetățeni români au solicitat în mod concret sprijin pentru a reveni în țară, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Potrivit reprezentanților Ministerul Afacerilor Externe al României, autoritățile au în evidență aproximativ 16.000 de români aflați în prezent în regiune, care sunt monitorizați permanent prin intermediul misiunilor diplomatice.

Oficialii precizează că solicitările vizează, în principal, sprijin pentru identificarea unor rute sigure de întoarcere, rezervarea de zboruri speciale și asistență consulară în cazul blocajelor administrative sau logistice.

MAE colaborează cu ambasadele și consulatele din zonă pentru a evalua situația fiecărui cetățean și pentru a oferi soluții adaptate, inclusiv prin organizarea de operațiuni de repatriere, acolo unde este necesar.

Reprezentanții instituției recomandă românilor din regiune să păstreze legătura cu misiunile diplomatice și să se înregistreze pe platformele oficiale, pentru a putea primi rapid informații și sprijin.

Autoritățile de la București dau asigurări că situația este monitorizată constant și că protejarea cetățenilor români rămâne o prioritate în actualul context de securitate.