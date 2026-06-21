Ministerul Sănătății: recomandări esențiale pentru populație în timpul valului de caniculă

Ministerul Sănătății a transmis duminică o serie de recomandări importante pentru populație, în contextul valului de caniculă care afectează România. Medicii atrag atenția că temperaturile extreme pot pune o presiune semnificativă asupra organismului, motiv pentru care respectarea unor măsuri simple de protecție este esențială.
Printre principalele recomandări se numără evitarea expunerii prelungite la soare în intervalul orar 11:00–18:00 și reducerea activităților fizice intense în aer liber, precum sportul sau grădinăritul. De asemenea, populația este sfătuită să se hidrateze constant, consumând între 1,5 și 2 litri de lichide pe zi, fără a aștepta apariția senzației de sete, și să evite băuturile cu conținut ridicat de cofeină, zahăr sau alcool.
Autoritățile recomandă și menținerea unui mediu răcoros în locuințe: aparatele de aer condiționat ar trebui setate cu aproximativ cinci grade mai puțin decât temperatura ambientală, iar în lipsa acestora, persoanele sunt sfătuite să petreacă zilnic câteva ore în spații publice răcoroase, precum centre comerciale sau cinematografe. Ventilatoarele nu sunt recomandate atunci când temperatura depășește 32°C.
În plus, populația este îndemnată să poarte haine lejere, deschise la culoare, din fibre naturale, și să utilizeze pălării pentru protecția capului. Sunt încurajate și dușurile cu apă la temperatura camerei, precum și consumul de fructe și legume proaspete.
Pentru copii, sugari și persoanele vulnerabile, ministerul subliniază importanța hidratării corespunzătoare, a igienei stricte și a evitării introducerii de alimente noi în dieta sugarilor în perioadele de caniculă. În tabere sau colectivități, se recomandă asigurarea unor condiții adecvate de cazare și desfășurarea activităților la umbră.
De asemenea, persoanele care desfășoară muncă fizică sunt sfătuite să își dozeze efortul, să evite orele de vârf ale caniculei și să ia pauze regulate în spații răcoroase, cu acces la apă potabilă.