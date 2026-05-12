Nicușor Dan ia în calcul un premier tehnocrat! PSD și UDMR negociază intens viitorul Guvern

Președintele României Nicușor Dan a declarat că varianta unui premier tehnocrat a devenit un scenariu „cu șanse reale”, în contextul blocajului dintre principalele partide politice.

Dacă la începutul crizei politice această opțiune era considerată ultima soluție, în prezent ea a ajuns din nou în prim-plan, pe fondul dificultăților de a construi o majoritate stabilă între PSD și PNL.

Șeful statului a precizat că își dorește ca partidele să ajungă la o propunere comună de premier și la un program de guvernare compatibil, înainte de desemnarea oficială a viitorului prim-ministru.

„Variante de guvern sprijinit de majoritate în Parlament sunt relativ puține și nu voi face experimente”, a declarat Nicușor Dan, subliniind că stabilitatea politică este prioritară.

Între timp, negocierile politice continuă intens la nivel parlamentar. Reprezentanții Sorin Grindeanu și ai UDMR au avut discuții la biroul președintelui Camerei Deputaților, în timp ce PNL și USR au purtat la rândul lor consultări separate.

Luni, toate partidele parlamentare sunt așteptate la Palatul Cotroceni pentru consultări oficiale privind formarea noului Guvern.

Surse politice susțin că varianta unui premier tehnocrat ar putea conduce un executiv susținut politic, însă acest scenariu a început deja să genereze dezbateri și negocieri între formațiuni.

În paralel, liderii PSD analizează intern această opțiune, în cadrul unei ședințe a conducerii partidului, în timp ce discuțiile dintre PSD și UDMR continuă la nivel de lideri, în încercarea de a debloca situația politică.