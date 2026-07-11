Noi imagini din avionul Ryanair cu hubloul spart: Detalii din anchetă despre salvarea pasagerului parțial aspirat în exterior VIDEO

Publicat 11 iul. 2026, 14:03 Sursă Realitatea.Net

După ce imaginile de coșmar cu pasagerul Ryanair aspirat parțial în afara aeronavei au făcut înconjurul lumii, atenția internațională se mută pe culisele incidentului. Anchetatorii încearcă acum să afle cum a fost posibil ca hubloul avionului plecat din Salonic spre Germania să cedeze la doar câteva minute de la decolare, declanșând momentele de groază la înălțime.

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