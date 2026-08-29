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O nouă dronă a căzut pe litoral. De data aceasta pe plaja Mondern, din stațiunea Mamaia | VIDEO

Resturi de dronă pe stabilopozii de la plaja Modern, Mamaia. Foto/Captură video

Resturi de dronă pe stabilopozii de la plaja Modern, Mamaia. Foto/Captură video

Scris deIulian Budusan
Publicat29 aug. 2026, 21:43
SursăRealitatea.Net

Alerta a fost dată din nou în această seară în zona Plajei Modern din Constanța, unde autoritățile au intervenit de urgență în urma identificării unui obiect suspect. Din primele informații, există suspiciunea că dispozitivul depistat la țărm ar putea fi o dronă, fiind mobilizate echipe specializate pentru izolarea perimetrului și analizarea obiectului.

Echipele specializate de intervenție au izolat zona Plajei Modern din Constanța și au restricționat accesul publicului pentru a derula operațiunile specifice de verificare. În funcție de rezultatul analizelor preliminare efectuate de pirotehniști, obiectul suspect ar putea fi neutralizat pe loc printr-o detonare controlată. Până în prezent, autoritățile locale nu au emis o comunicare oficială completă cu privire la proveniența sau tipul dispozitivului tehnic identificat.

Incidentele se multiplică: Descoperiri similare la Eforie Nord și Eforie Sud

Evenimentul de la Plaja Modern vine în completarea unei serii de alerte înregistrate în cursul aceleiași zile pe litoralul Mării Negre:

  • Prima descoperire la Eforie Nord: Sâmbătă dimineață, forțele de ordine au fost alertate cu privire la prezența unui fragment de dronă adus de ape pe plajă. Verificările au confirmat că piesa respectivă nu prezenta încărcătură explozivă sau elemente pirotehnice periculoase.

  • Alertă extinsă la Eforie Sud: La scurt timp după primul incident, un al doilea component provenit din structura unei drone a fost localizat și ridicat de pe plaja din Eforie Sud.

Echipele Ministerului Afacerilor Interne și ale structurilor de apărare mențin o monitorizare strictă a întregii zone de coastă pentru a preveni orice risc la adresa siguranței cetățenilor.

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